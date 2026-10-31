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El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

La jornada comenzó despejada y con 22,3° a las 10. El pronóstico anticipa un aumento de la inestabilidad desde el domingo y un martes con cielo nublado, lluvias y posibles tormentas aisladas

31 de octubre 2026 · 09:58hs
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El clima en la ciudad de Santa Fe 

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El clima en la ciudad de Santa Fe 

El comienzo de este sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y con una temperatura de 22.3º a las 10 de la mañana y una máxima prevista de 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa que se mantiene la configuración en las masas de aire observadas durante la jornada de ayer, con aportes de aire cálido y húmedo desde el nor/noreste. Esta situación genera que la jornada se presente despejada a con algo de nubosidad por momentos, y con tendencia a inestabilizar a partir de mañana, con la posibilidad de lloviznas y/o lluvias débiles y dispersas, con temperaturas mínimas en ascenso y algunos mejoramientos temporales.

Domingo con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables. Probabilidad de lloviznas y/o lluvias débiles dispersas hacia la tarde/noche con temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 19° y en suave descenso de las máximas, 26°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste y luego al este/sureste.

En tanto para el lunes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones algo inestables a inestables con temperaturas con en suave descenso de las mínimas, 18° y en suave ascenso de las máximas, 29°. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando al sur e incrementando su intensidad.

Por último, martes con cielo nublado a cubierto con condiciones inestables y probabilidades de lluvias y tormentas aisladas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 20° y en descenso de las máximas, 24°. Vientos leves a moderados del sector este, rotando a moderados del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo lluvias tormentas
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