Uno Santa Fe | Ovación | Promocional

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Este domingo se pondrán en marcha las series de Play-In del Torneo Promocional, con cuatro cruces en simultáneo que comenzarán a marcar el rumbo

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 09:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

El camino hacia el título del segundo torneo de 2026 empieza a transitar sus instancias decisivas. Este domingo se pondrán en marcha las series de Play-In del Torneo Promocional, con cuatro cruces en simultáneo que comenzarán a marcar el rumbo de los equipos que mantienen viva la ilusión de consagrarse.

La actividad se desarrollará en cuatro escenarios y tendrá una agenda concentrada en la noche del domingo. Colón de Santa Fe, Unión y Progreso B, Alumni y Santa Rosa serán locales en sus respectivos compromisos, en una jornada que promete intensidad y que marcará el inicio de una etapa sin demasiado margen para el error.

Uno de los encuentros comenzará a las 20 y tendrá como protagonista a Colón de Santa Fe, que se medirá con Atlético Franck B. A la misma hora, Unión y Progreso B recibirá a Central Rincón, mientras que Alumni hará lo propio frente a Colón de San Justo.

El cuarto cruce se disputará media hora más tarde. Desde las 20.30, Santa Rosa enfrentará a Regatas de Santa Fe, completando el programa del primer juego de esta instancia.

Con cuatro series en marcha y el objetivo de seguir avanzando, el Promocional empieza a definir a sus protagonistas para la recta final del campeonato. Noviembre llega con partidos decisivos y la ilusión de alcanzar la corona del segundo certamen de la temporada.

La programación – Play-In del Promocional, juego 1

Domingo 1 de noviembre

20.00: Colón (Santa Fe) vs. Atlético Franck B.

20.00: Unión y Progreso B vs. Central Rincón.

20.00: Alumni vs. Colón (San Justo).

20.30: Santa Rosa vs. Regatas (Santa Fe).

Promocional Colón Unión y Progreso
Noticias relacionadas
gimnasia y republica sacaron pasaje a los cuartos de final del prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero instituto en busca de los playoffs

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

un tranquilo riestra recibira al urgido talleres por la fecha 15 del clausura

Un tranquilo Riestra recibirá al urgido Talleres por la fecha 15 del Clausura

aldosivi descendio y acompana a estudiantes (rc) nuevamente a la primera nacional

Aldosivi descendió y acompaña a Estudiantes (RC) nuevamente a la Primera Nacional

Lo último

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

Último Momento
Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Intento de usurpación en la Villa Olímpica: una mujer aprehendida y daños a un móvil policial fue el saldo del operativo

Intento de usurpación en la Villa Olímpica: una mujer aprehendida y daños a un móvil policial fue el saldo del operativo

Ovación
Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

San Lorenzo visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

San Lorenzo visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026