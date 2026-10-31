Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Este domingo se pondrán en marcha las series de Play-In del Torneo Promocional, con cuatro cruces en simultáneo que comenzarán a marcar el rumbo

El camino hacia el título del segundo torneo de 2026 empieza a transitar sus instancias decisivas. Este domingo se pondrán en marcha las series de Play-In del Torneo Promocional , con cuatro cruces en simultáneo que comenzarán a marcar el rumbo de los equipos que mantienen viva la ilusión de consagrarse.

La actividad se desarrollará en cuatro escenarios y tendrá una agenda concentrada en la noche del domingo. Colón de Santa Fe, Unión y Progreso B, Alumni y Santa Rosa serán locales en sus respectivos compromisos, en una jornada que promete intensidad y que marcará el inicio de una etapa sin demasiado margen para el error.

Uno de los encuentros comenzará a las 20 y tendrá como protagonista a Colón de Santa Fe, que se medirá con Atlético Franck B. A la misma hora, Unión y Progreso B recibirá a Central Rincón, mientras que Alumni hará lo propio frente a Colón de San Justo.

El cuarto cruce se disputará media hora más tarde. Desde las 20.30, Santa Rosa enfrentará a Regatas de Santa Fe, completando el programa del primer juego de esta instancia.

Con cuatro series en marcha y el objetivo de seguir avanzando, el Promocional empieza a definir a sus protagonistas para la recta final del campeonato. Noviembre llega con partidos decisivos y la ilusión de alcanzar la corona del segundo certamen de la temporada.

La programación – Play-In del Promocional, juego 1

Domingo 1 de noviembre

20.00: Colón (Santa Fe) vs. Atlético Franck B.

20.00: Unión y Progreso B vs. Central Rincón.

20.00: Alumni vs. Colón (San Justo).

20.30: Santa Rosa vs. Regatas (Santa Fe).