Aldosivi necesita ganar para salir del fondo y Tigre piensa en la Sudamericana

El Tiburón, que todavía no consiguió triunfos en el campeonato, recibirá este sábado al Matador por la quinta fecha del Clausura. Los de Dabove llegan con la mente puesta también en la revancha ante Montevideo City Torque.

Aldosivi y Tigre se enfrentarán este sábado desde las 14.30 en el estadio José María Minella , por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto marplatense afrontará el encuentro con la necesidad imperiosa de sumar de a tres, mientras que el Matador deberá administrar energías antes de viajar a Uruguay para disputar un partido decisivo por la Copa Sudamericana.

El encuentro tendrá como árbitro a Juan Pafundi , quien estará acompañado por Sebastián Habib en el VAR, y será televisado por TNT Sports Premium.

Aldosivi, en una situación límite

El presente del Tiburón es preocupante. Aldosivi apenas consiguió un punto sobre 12 posibles en el comienzo del Clausura y todavía no logró ganar en el campeonato durante todo 2026.

Si se contabilizan las 16 fechas del Apertura y las cuatro jornadas disputadas del Clausura, el equipo marplatense es el único de la Liga Profesional que aún no consiguió una victoria.

La situación también se refleja en las tablas que determinan la permanencia. Aldosivi se encuentra anteúltimo tanto en la tabla anual como en la de promedios y, actualmente, estaría perdiendo la categoría.

Sus únicos triunfos del año fueron por Copa Argentina, frente a San Miguel y River. Sin embargo, el gran objetivo pasa por el campeonato y por comenzar a sumar puntos que le permitan salir de la zona comprometida.

Israel Damonte tendría en cancha a Lucas Acosta; Néstor Breitenbruch, Leonardo Sigali, Nicolás Zalazar, Braian Cufré; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Tomás Fernández y Andrés Vombergar.

Tigre, entre el Clausura y la Copa

El panorama del Matador es muy diferente. Después de perder en el debut ante Estudiantes de Río Cuarto, Tigre consiguió siete de los últimos nueve puntos: derrotó 3-1 a Racing, venció 1-0 a River e igualó sin goles frente a Belgrano.

Además, el equipo de Diego Dabove consiguió avanzar en la Copa Sudamericana luego de eliminar a Nacional de Uruguay por un global de 4-2.

Ahora afronta los octavos de final ante Montevideo City Torque. El primer partido terminó con triunfo 1-0 del conjunto uruguayo en Victoria, por lo que Tigre deberá revertir la serie en Montevideo para alcanzar los cuartos de final.

La revancha se disputará el próximo miércoles y, por ese motivo, Dabove podría presentar una formación alternativa frente a Aldosivi, con la intención de cuidar a algunos de sus principales futbolistas.

El probable equipo sería: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jabes Saralegui, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo.

Todos los datos de Aldosivi-Tigre

Aldosivi: Lucas Acosta; Néstor Breitenbruch, Leonardo Sigali, Nicolás Zalazar, Braian Cufré; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Tomás Fernández y Andrés Vombergar. DT: Israel Damonte.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jabes Saralegui, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.