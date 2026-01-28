Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Aldosivi y Barracas Central empataron 0 a 0 en Mar del Plata por la segunda fecha de la Zona B del Apertura y continúan sin ganar en el inicio

En el estadio José María Minella, el Tiburón y el Guapo protagonizaron un partido parejo y de escaso vuelo futbolístico, en el que ninguno logró imponer condiciones ni generar situaciones claras como para romper el cero. El desarrollo estuvo marcado por el despliegue físico y las imprecisiones en los metros finales, lo que terminó sellando una igualdad sin goles.

Aldosivi sumó así su segundo empate consecutivo en el certamen, luego del 0 a 0 obtenido en el debut frente a Defensa y Justicia, y alcanzó los dos puntos en la tabla. Barracas Central, en tanto, consiguió su primera unidad tras la derrota sufrida como local ante River en la fecha inaugural.

En la próxima jornada, el conjunto marplatense visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata con el objetivo de lograr su primera victoria en el torneo. Barracas Central, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra, en un encuentro clave para intentar cortar la racha y sumar de a tres por primera vez en el Apertura 2026.

Formaciones de Aldosivi y Barracas Central

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán, Junior Arias, Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi; Kevin Jappert, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Ruben Darío Insua.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Franco Leys por Bochi (A); 16m Añan Sosa por Guzmán (A); Guillermo Enrique por R. González (A); 18m Enzo Taborda por Barrios (BC); 25m Facundo Bruera por Candia (BC); 29m Tomás Fernández por Rolón (A); 32m Dardo Miloc por Guaraz (BC); 38m Mauro Da Luz por Palavecino (A).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Silvio Trucco.