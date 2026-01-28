Uno Santa Fe | Ovación | Aldosivi

Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Aldosivi y Barracas Central empataron 0 a 0 en Mar del Plata por la segunda fecha de la Zona B del Apertura y continúan sin ganar en el inicio

28 de enero 2026 · 19:32hs
Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Aldosivi y Barracas Central empataron 0 a 0 este martes en Mar del Plata por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026 y continúan sin ganar en el inicio,

En el estadio José María Minella, el Tiburón y el Guapo protagonizaron un partido parejo y de escaso vuelo futbolístico, en el que ninguno logró imponer condiciones ni generar situaciones claras como para romper el cero. El desarrollo estuvo marcado por el despliegue físico y las imprecisiones en los metros finales, lo que terminó sellando una igualdad sin goles.

Aldosivi sumó así su segundo empate consecutivo en el certamen, luego del 0 a 0 obtenido en el debut frente a Defensa y Justicia, y alcanzó los dos puntos en la tabla. Barracas Central, en tanto, consiguió su primera unidad tras la derrota sufrida como local ante River en la fecha inaugural.

En la próxima jornada, el conjunto marplatense visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata con el objetivo de lograr su primera victoria en el torneo. Barracas Central, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra, en un encuentro clave para intentar cortar la racha y sumar de a tres por primera vez en el Apertura 2026.

Embed - EMPATE sin goles entre el TIburón y el Guapo | #ALDOSIVI 0-0 #BARRACASCENTRAL| Resumen

Formaciones de Aldosivi y Barracas Central

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán, Junior Arias, Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi; Kevin Jappert, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Ruben Darío Insua.

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Franco Leys por Bochi (A); 16m Añan Sosa por Guzmán (A); Guillermo Enrique por R. González (A); 18m Enzo Taborda por Barrios (BC); 25m Facundo Bruera por Candia (BC); 29m Tomás Fernández por Rolón (A); 32m Dardo Miloc por Guaraz (BC); 38m Mauro Da Luz por Palavecino (A).

Estadio: José María Minella.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: Silvio Trucco.

Aldosivi Barracas Central Apertura
Noticias relacionadas
river abrio gestiones para repatriar al colombiano rafael santos borre

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

El Muñeco Gallardo vuelve al Monumental para un River-Huracán que promete mucho por Liga Profesional.

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo antes de marzo

romana confirmo su continuidad en san lorenzo pese al interes de river

Romaña confirmó su continuidad en San Lorenzo pese al interés de River

el river de gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Lo último

Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

Último Momento
Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Una baja en los citados de Unión para visitar a Lanús

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

River abrió gestiones para repatriar al colombiano Rafael Santos Borré

Estatales de Santa Fe se suman al paro contra la reforma laboral y analizan una fuerte movilización a la Legislatura o Casa de Gobierno

Estatales de Santa Fe se suman al paro contra la reforma laboral y analizan una fuerte movilización a la Legislatura o Casa de Gobierno

Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Aldosivi y Barracas Central aburrieron en Mar del Plata y siguen sin ganar en el Apertura

Ovación
Bruno Pittón vuelve a ser titular en Unión tras 267 días

Bruno Pittón vuelve a ser titular en Unión tras 267 días

Cuántos socios tiene Unión según el informe oficial de la AFA

Cuántos socios tiene Unión según el informe oficial de la AFA

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Mansilla: Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo

Mansilla: "Estoy muy feliz de estar en Unión, no dudé ni un segundo"

El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

El césped del Brigadier López, a pleno para el debut de Colón en la Primera Nacional

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"