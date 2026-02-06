Alejo Véliz seguirá en Rosario Central y se irá a Bahía en junio

Uno Santa Fe | Ovación | Alejo Véliz

El delantero Alejo Véliz fue adquirido por Bahía, que acordó pagar 9 millones de euros al Tottenham. El atacante respetará su préstamo en Rosario Central.

Ovación

Por Ovación

6 de febrero 2026 · 09:21hs
El futuro de Alejo Véliz quedó definido en las últimas horas. Bahía cerró la compra de su pase al Tottenham, pero el delantero continuará en Rosario Central hasta junio. La operación le pone fecha de salida a una de las figuras del Canalla para el segundo semestre.

Bahía compró el pase de Alejo Véliz

El club brasileño avanzó con decisión y acordó la adquisición del 100% de los derechos económicos del atacante por 9 millones de euros. De esta manera, Tottenham se desprende definitivamente del futbolista que había sido vendido por Central en 2023 en una cifra récord para la institución rosarina. El acuerdo incluye un vínculo contractual para Véliz hasta diciembre de 2030, apostando a su proyección y a su capacidad goleadora.

Respetará su préstamo en Rosario Central

Pese a la transferencia ya sellada, Alejo Véliz continuará vistiendo la camiseta de Rosario Central hasta el cierre del primer semestre. El propio jugador manifestó su intención de cumplir el préstamo vigente, una decisión que le permitirá completar la temporada junto al plantel. En el Apertura, el delantero de 22 años ya dejó su huella con goles importantes, entre ellos el que convirtió ante Racing.

Una salida que impacta en el Canalla

La partida de Véliz será una baja sensible para Central en la segunda mitad del año. Su presencia en el área, potencia física y olfato goleador lo convirtieron en una pieza clave del equipo, además de un socio destacado para Ángel Di María. El Canalla disfrutará al delantero unos meses más, sabiendo que su adiós ya tiene fecha marcada.

Con este traspaso, Bahía se convertirá en el quinto club de la carrera de Véliz. Antes pasó por Rosario Central (en dos etapas), Tottenham, Sevilla y Espanyol, acumulando experiencia en el fútbol argentino, inglés y español.

