Alex Barrena es el nuevo campeón del Challenger de Buenos Aires

El argentino Alex Barrena venía de ser finalista en la edición del año pasado en el Challenger de Buenos Aires tras vencer en la final a Facundo Mena.

El tenista argentino Alex Barrena (240°) derrotó en sets corridos a su compatriota Facundo Mena (220°) y se quedó con el Challenger 75 de Buenos Aires, su tercer título de esta categoría.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en un partido de sets muy diferentes, el encuentro terminó favoreciendo al jugador de 23 años por 6-4 y 6-0.

Así, Alex Barrena sumó su primer título Challenger desde junio de 2025, año en el que demostró un gran tenis, y continúa acercándose a volver al top 200, luego de haber llegado al puesto 220° del ranking en vivo en el torneo que da inicio a la gira sudamericana.

Con su tradicional gorra hacia atrás, un estilo de juego diferente al resto y la capacidad de cortar los puntos en cada ocasión que lo considera necesario con drops y juego en la red, Alex Barrena alzó el tercer título Challenger de su carrera en Buenos Aires, sobre un polvo de ladrillo que le sienta cómodo.

El jugador que llegó a ser ball boy del certamen en sus etapas infantiles borró de la cancha a Facundo Mena, quien llegó con lo justo desde el aspecto físico y, luego de batallar durante el primer parcial, no fue rival en el segundo.

Cómo construyó su victoria Alex Barrena en el Challenger de Buenos Aires

El finalista en la edición 2024 del torneo que se disputa en el Racket Club de Palermo, organizado una vez más por la empresa Torneos, pudo quebrar en dos ocasiones, en el tercer y quinto game de un set que se llevó por 6-4 y mostró el mejor nivel de ambos a la devolución: hubo ocho puntos de break.

Ya en el segundo parcial, un Mena mermado desde el aspecto físico, que incluso había necesitado atención médica algunos partidos atrás, en los cuartos de final, no fue rival para Barrena, quien quebró en tres ocasiones y sentenció el partido en su segundo punto de partido, con una volea hacia la derecha del jugador de 34 años, que no pudo acertar un passing shot cruzado.

Así, Barrena sumó su tercer Challenger; había sido campeón en San Miguel de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra en abril y junio del año pasado, y le dio lugar a un final emotivo, como acostumbra a ser la premiación de cada Challenger disputado en el club del barrio porteño de Palermo.

En un encuentro en el que Facundo Mena había roto en llanto durante el quinto game del segundo set, afectado por no haber tenido un gran partido y por su vínculo especial con el Racket Club, en el que entrenaba desde chico cuando aún se llamaba Vilas-Racket, Barrena también le agradeció encarecidamente a su rival, revelando ante la gente que entrenó junto a él en montones de ocasiones cuando era niño y recibió una gran cantidad de consejos valiosos.

La gira sudamericana continuará en Brasil, con un nuevo Challenger 75 a disputarse en Curitiba, en un torneo del que ambos finalistas serán parte: Barrena deberá enfrentar al duro chileno Tomás Barrios Vera (137.º y segundo sembrado del certamen), mientras que Mena irá ante el joven brasileño Guto Miguel (657.º), quien recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, con 17 años.