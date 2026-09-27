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San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Fue el corolario de una investigación de varios meses realizada por los pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI). Cinco personas fueron aprehendidas durante seis allanamientos simultáneos

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de septiembre 2026 · 13:55hs
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Cocaína

gentileza

Cocaína, marihuana, dinero y elementos para fraccionar droga

Este fin de semana, en la ciudad de San Javier, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron seis allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en distintos barrios, en el marco de una investigación por la presunta venta de estupefacientes.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidas cinco personas, identificadas como J. A. E., de 29 años; C. M. M., de 39; L. A. B., de 24; A. E. S., de 24, e I. A. C., de 24 años. Además, los investigadores identificaron a otras tres personas que estarían vinculadas con la pesquisa.

Pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron seis allanamientos simultáneos

Pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron seis allanamientos simultáneos

Una investigación de varios meses

El trabajo investigativo, ordenado por la Justicia, comenzó a partir de información relacionada con una presunta organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio Reubicados, de San Javier.

A partir de esa información, los pesquisas realizaron tareas de vigilancia, observaciones, registros fílmicos, consultas en bases de datos y análisis de redes sociales, entre otras diligencias.

Con el avance de la investigación, los agentes lograron reunir elementos que permitieron establecer la existencia de una presunta actividad coordinada entre los distintos domicilios investigados.

La evidencia reunida durante varios meses de trabajo fue puesta a disposición de la Justicia, que finalmente ordenó la realización de los seis allanamientos.

Cocaína, marihuana, dinero y elementos para fraccionar droga

Durante los procedimientos, los agentes requisaron en profundidad cada uno de los inmuebles investigados.

En una de las viviendas fueron secuestrados 89,5 gramos de cocaína fraccionada, mientras que en otro de los domicilios encontraron más envoltorios con la misma sustancia.

Además, los investigadores secuestraron plantas de cannabis sativa (marihuana), municiones, teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo, anotaciones y elementos utilizados para el fraccionamiento y envasado de estupefacientes.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación judicial como parte de la evidencia reunida durante los procedimientos.

Cocaína, marihuana, dinero y elementos para fraccionar droga

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El operativo policial

En los seis allanamientos colaboraron efectivos del Departamento Operativo de Investigaciones (DOI), Distrito Garay, y del área Capturas de la PDI.

También participaron oficiales de los grupos de irrupción de las Unidades Regionales XII de 9 de Julio y XVI de San Justo de la Policía de Santa Fe, además de efectivos de la Guardia Rural Los Pumas.

Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en los distintos domicilios señalados durante la investigación.

La causa quedó en manos del MPA

La novedad sobre la realización de los allanamientos fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que posteriormente informó lo actuado a las fiscales Luciana Escobar Cello, de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico (UFEMI), y Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), ambas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las fiscales dispusieron que las cinco personas aprehendidas continuaran privadas de su libertad, fueran trasladadas para la correspondiente revisión médica en Medicina Legal y posteriormente identificadas y alojadas en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva provisoria quedó encuadrada como comercialización minorista de estupefacientes, en infracción a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas y establecer el alcance de la presunta actividad de venta barrial de drogas en San Javier.

San Javier allanamientos venta barrial drogas
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