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Suramericanos: Brasil impuso su potencia y Argentina fue segunda con una fantástica cosecha

Brasil cerró los Juegos Suramericanos con 312 medallas, mientras que Argentina cosechó 293 y Colombia completó el podio con 192

27 de septiembre 2026 · 20:08hs
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Suramericanos: Brasil impuso su potencia y Argentina fue segunda con una fantástica cosecha

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron este sábado a su final y Brasil volvió a quedarse con el primer lugar del medallero. La delegación brasileña terminó al frente con 312 medallas: 122 de oro, 107 de plata y 83 de bronce. Argentina finalizó segunda con 293 preseas, mientras que Colombia ocupó el tercer lugar con 192.

Brasil tomó rápidamente el liderazgo de la clasificación y logró sostenerlo durante las dos semanas de competencia. Su cosecha estuvo marcada especialmente por sus resultados en disciplinas individuales, entre ellas atletismo y natación, y le permitió cerrar los Juegos con una diferencia de 19 medallas sobre Argentina.

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La delegación brasileña también terminó al frente en cantidad de oros, con 122. Argentina reunió 81 doradas, 87 plateadas y 125 de bronce, para completar una cosecha de 293 medallas.

Argentina y Colombia completaron el podio en los Juegos Suramericanos

Argentina sostuvo durante los primeros días de la competencia una disputa cercana con Colombia por el segundo puesto. Finalmente, la delegación anfitriona marcó la diferencia y terminó con 293 medallas y Colombia cerró su participación con 192: 69 de oro, 61 de plata y 62 de bronce.

Para Argentina, el segundo lugar representó además una mejora respecto de Asunción 2022, donde había terminado tercera con 197 medallas. En Santa Fe 2026 sumó 96 preseas más que en la edición anterior.

Con atletismo, natación, canotaje sprint y gimnasia artística entre las disciplinas que aportaron una importante cantidad de medallas, el equipo argentino también tuvo una fuerte presencia en los deportes colectivos y alcanzó el segundo lugar de la clasificación general.

Colombia, en tanto, tuvo en el atletismo uno de sus principales aportes y completó el podio general de Santa Fe 2026.

Chile y Venezuela, en una definición ajustada

La lucha por los puestos siguientes también tuvo diferencias estrechas. Chile terminó cuarto con 175 medallas, producto de 49 oros, 58 platas y 68 bronces, mientras que Venezuela ocupó el quinto lugar con 146 preseas: 48 doradas, 43 plateadas y 55 de bronce.

Perú finalizó sexto con 99 medallas, de las cuales 28 fueron de oro, 32 de plata y 39 de bronce. Uruguay quedó séptimo con 54, mientras que Ecuador ocupó el octavo lugar con 82, con 16 oros, 27 platas y 39 bronces.

Paraguay terminó noveno con 37 medallas: 9 de oro, 9 de plata y 19 de bronce. Panamá completó los diez primeros lugares con 16 preseas, producto de 5 oros, 3 platas y 8 bronces.

Los países que también dejaron su marca

Bolivia terminó undécima con 16 medallas —3 de oro, 4 de plata y 9 de bronce—. Curazao consiguió 2 preseas, incluida una medalla de oro, mientras que Aruba sumó 4 de plata y 1 de bronce.

Guyana cerró su participación con 4 medallas de bronce y Surinam terminó la competencia con un buen desempeño pero sin preseas. De esta manera, los 15 países que participaron de Santa Fe 2026 tuvieron presencia en el medallero, con Brasil al frente, Argentina en el segundo lugar y Colombia completando el podio.

Suramericanos Brasil Argentina
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