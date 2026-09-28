Alianza de Santo Tomé le sacó dos partidos a sus perseguidores en el Torneo Promocional con una nueva victoria en el Tribu Mocoretá frente a Regatas Santa Fe.
Alianza sigue invicto pero el segundo lugar está apasionante en el Promocional
Alianza le ganó a Regatas (SF) por 67-54 y se mantiene como invicto en el Promocional, donde hay una gran lucha por el segundo lugar.
Por Ovación
Claro que el pelotón que viene atrás promete dar batalla en la recta final rumbo a los playoffs.
TORNEO PROMOCIONAL – FECHA 8 – DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Colón (SJ) 55 (Matías Mazza 13) – Unión y Progreso B 58 (Andrés Henares 21)
Central Rincón 25 (Gastón Alloatti 7) – Unión y Progreso A 66 (Maximiliano Morand 15)
Colón (SF) 44 (Luca Gropelli 11) – Atlético Franck A 61 (Patricio López 20)
Regatas (SF) 54 (Mateo Pozzo 18) – Alianza (ST) 67 (Luciano Bonafede 16)
Atlético Franck B 35 (Francisco Bendahan 10) – Kimberley 93 (Lucas Widder 21)
Santa Rosa 59 (Kevin Yacono 15) – Alumni 55 (Marcos Chelini 10)
TABLA DE POSICIONES
Alianza 16 (8-0); Colón (SF), Unión y Progreso A, Kimberley y Atlético Franck A 14 (6-2); Unión y Progreso B 13 (4-4); Regatas (SF) 12 (3-5); Colón (SJ), Santa Rosa y Alumni 10 (2-6); Central Rincón 9 (1-7); Atlético Franck B 8 (0-8)