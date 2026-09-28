Uno Santa Fe | Ovación | Alianza

Alianza sigue invicto pero el segundo lugar está apasionante en el Promocional

Alianza le ganó a Regatas (SF) por 67-54 y se mantiene como invicto en el Promocional, donde hay una gran lucha por el segundo lugar.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 08:06hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Alianza sigue invicto pero el segundo lugar está apasionante en el Promocional

Alianza de Santo Tomé le sacó dos partidos a sus perseguidores en el Torneo Promocional con una nueva victoria en el Tribu Mocoretá frente a Regatas Santa Fe.

Claro que el pelotón que viene atrás promete dar batalla en la recta final rumbo a los playoffs.

TORNEO PROMOCIONAL – FECHA 8 – DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

Colón (SJ) 55 (Matías Mazza 13) – Unión y Progreso B 58 (Andrés Henares 21)

Central Rincón 25 (Gastón Alloatti 7) – Unión y Progreso A 66 (Maximiliano Morand 15)

Colón (SF) 44 (Luca Gropelli 11) – Atlético Franck A 61 (Patricio López 20)

Regatas (SF) 54 (Mateo Pozzo 18) – Alianza (ST) 67 (Luciano Bonafede 16)

Atlético Franck B 35 (Francisco Bendahan 10) – Kimberley 93 (Lucas Widder 21)

Santa Rosa 59 (Kevin Yacono 15) – Alumni 55 (Marcos Chelini 10)

TABLA DE POSICIONES

Alianza 16 (8-0); Colón (SF), Unión y Progreso A, Kimberley y Atlético Franck A 14 (6-2); Unión y Progreso B 13 (4-4); Regatas (SF) 12 (3-5); Colón (SJ), Santa Rosa y Alumni 10 (2-6); Central Rincón 9 (1-7); Atlético Franck B 8 (0-8)

Alianza Promocional Regatas
Noticias relacionadas
prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

uruguay goleo a corea del sur y forlan consiguio su primera victoria como dt

Uruguay goleó a Corea del Sur y Forlán consiguió su primera victoria como DT

gasly hablo tras el choque con colapinto y marco una condicion para seguir juntos en alpine

Gasly habló tras el choque con Colapinto y marcó una condición para seguir juntos en Alpine

la liga nacional vuelve a ponerse en marcha y tendra la ausencia de union

La Liga Nacional vuelve a ponerse en marcha y tendrá la ausencia de Unión

Lo último

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

La UOM, movilizada por el cierre de Electrolux: Este gobierno no cuida la industria nacional

La UOM, movilizada por el cierre de Electrolux: "Este gobierno no cuida la industria nacional"

Último Momento
Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

Prefederal: asoma una semana intensa con doble fecha

La UOM, movilizada por el cierre de Electrolux: Este gobierno no cuida la industria nacional

La UOM, movilizada por el cierre de Electrolux: "Este gobierno no cuida la industria nacional"

Uruguay goleó a Corea del Sur y Forlán consiguió su primera victoria como DT

Uruguay goleó a Corea del Sur y Forlán consiguió su primera victoria como DT

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Ovación
Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

Colón después de 31 fechas: la comparación con 2024 y 2025 que marca su presente

El Pulga Rodríguez tuvo su despedida en Atlético Tucumán: Me retiro con la camiseta que amo

El Pulga Rodríguez tuvo su despedida en Atlético Tucumán: "Me retiro con la camiseta que amo"

Video: la joyita de Leo Messi no alcanzó para evitar la derrota de Inter Miami

Video: la "joyita" de Leo Messi no alcanzó para evitar la derrota de Inter Miami

Norris se disculpó con Colapinto tras sus críticas por el choque en Bakú: Me equivoqué

Norris se disculpó con Colapinto tras sus críticas por el choque en Bakú: "Me equivoqué"

GP de Malasia: todos los horarios donde Colapinto busca revancha

GP de Malasia: todos los horarios donde Colapinto busca revancha

Policiales
Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Arroyo Leyes: una camioneta chocó contra un árbol en la Ruta Provincial 1 y el conductor resultó ileso

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Monte Vera: cayó preso por lesiones y amenazas contra su mujer e incautaron armas

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026