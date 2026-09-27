Palazzo hizo historia y ganó en el regreso del automovilismo a Balcarce

El piloto Hernán Palazzo se quedó con la final del TC Pick Up en el regreso del automovilismo nacional al Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce

El piloto Hernán Palazzo se quedó con la final del TC Pick Up en el regreso del automovilismo nacional al Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce , en una jornada que reunió a unas 27.000 personas.

El piloto de Toyota, consiguió así su primera victoria en la categoría, en su 40ª carrera. El podio lo completaron Diego Ciantini (Toyota) y Otto Fritzler (Ford).

Palazzo había comenzado el fin de semana con inconvenientes en el motor y clasificó noveno, antes de finalizar cuarto en su serie. En la final largó séptimo, pero avanzó rápidamente hasta el tercer lugar en la primera vuelta tras el toque entre Agustín Canapino y Diego Azar.

Luego protagonizó una carrera intensa, con cambios en las posiciones de adelante, hasta tomar el control en las últimas cuatro vueltas.

El segundo puesto fue para el local Ciantini, quien estuvo durante buena parte de la competencia en la pelea por la punta y terminó celebrando un podio ante su público. Fritzler completó el tercer lugar, mientras que Mariano Werner, que había conseguido la pole y ganado una de las series, debió abandonar sus aspiraciones cuando su camioneta quedó en neutro a cuatro vueltas del final.

Las palabras de Palazzo tras ganar en Balcarse

“Le agradezco a Dios: recé toda la carrera para que no me dejara tirado porque nos pasó de todo durante todo el fin de semana. Esta es una pista que no perdona, pero corrí con el alma y el corazón porque ganar acá es cumplir un sueño”, expresó Palazzo.

El triunfo coronó el regreso del automovilismo nacional a Balcarce después de 15 años y se sumó a la victoria de Antonino Sganga en el TC Pista Pick Up.