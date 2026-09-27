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Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

Por la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional, Ferro superó de visitante a Defensores de Belgrano y le sacó seis a Morón y Godoy Cruz. Colón está quinto

27 de septiembre 2026 · 19:26hs
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Ferro venció a Defensores de Belgrano y se encamina a ganar la zona A

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La punta de la Zona A de la Primera Nacional empieza a tomar cada vez más distancia. Ferro derrotó 1-0 como visitante a Defensores de Belgrano por la fecha 31 y aprovechó la caída de Deportivo Morón para estirar su ventaja en lo más alto.

El equipo de Caballito encontró el triunfo gracias al gol de Emanuel Dening y alcanzó los 61 puntos, una cifra que le permite sacarle ahora seis unidades a su principal perseguidor. Es que el Gallito no pudo sostener el ritmo del líder y cayó 2-1 frente a Los Andes, resultado que modificó considerablemente la parte alta de la tabla y le permitió a Ferro tomar mayor aire cuando ya queda menos campeonato por delante. En tanto, Godoy Cruz igualó 2-2 con Racing de Córdoba.

• LEER MÁS: La pobre campaña de Colón como visitante que se volvió un lastre para pelear arriba

Todo este movimiento era seguido con atención desde Santa Fe. Colón necesitaba que se dieran algunos resultados para aprovechar su empate ante All Boys, pero finalmente la fecha no terminó entregándole demasiado. El Sabalero continúa quinto, con 49 puntos, y dejó pasar una buena oportunidad para avanzar posiciones. Deportivo Madryn, que aparecía inmediatamente por encima, tampoco pudo ganar: empató 0-0 como local ante Central Norte el sábado y quedó con 50 unidades.

De esta manera, Colón sigue en zona de clasificación, pero sin poder capitalizar el empate conseguido ante All Boys. Ferro, en cambio, aprovechó todo lo que tuvo a mano y se afirmó todavía más en la cima, mientras que la pelea por los puestos de privilegio entra en una etapa cada vez más apretada.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional

Col&oacute;n est&aacute; quinto en la zona A de la Primera Nacional.

Colón está quinto en la zona A de la Primera Nacional.

Ferro Defensores de Belgrano Primera Nacional
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