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Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Además de la marihuana hallaron cocaína y un arma de fuego de fabricación casera. Los procedimientos son parte de una causa que inició la Unidad de Microtráfico

26 de septiembre 2026 · 08:21hs
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Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez.

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez.
Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez.

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez.

Un operativo policial en Villa Gobernador Gálvez derivó en el secuestro de más de 20 kilos de marihuana. Por el momento hay tres demorados relacionados a una investigación por microtráfico de drogas y a la tenencia de un arma de fuego.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por la Gendarmería Nacional en el marco de una causa llevada adelante por la fiscal Brenda Debiasi, de la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General. Por la cantidad de droga secuestrada la investigación podría continuar en la Justicia federal.

En un domicilio de la zona de Juan Domingo Perón al 3000 secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, por lo cual quedó demorado un hombre. En tanto en Juan José Paso y las vías hallaron 22 panes de marihuana prensada, un trozo de cocaína, balanzas y dinero en efectivo

La marihuana representó un peso de más de 20 kilos, en tanto de cocaína se registró el secuestro de 300 gramos.

Marihuana operativo Villa Gobernador Gálvez kilos
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