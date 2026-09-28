Unión se enfoca en Boca con una duda principal y varias alternativas

Unión retomó los entrenamientos y ya piensa en el duelo del viernes a las 21.30 frente a Boca, en La Bombonera. Leo Madelón analiza variantes.

Después del parate por la fecha FIFA, Unión volvió este lunes a los entrenamientos con la cabeza puesta en el compromiso del próximo viernes, cuando desde las 21.30 visite a Boca en La Bombonera por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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El Tatengue llega a este encuentro después de sufrir dos derrotas consecutivas, ante Talleres e Independiente, resultados que lo hicieron retroceder en la tabla y lo dejaron momentáneamente fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

Unión suma tres puntos menos que Newell's, que actualmente ocupa el último lugar entre los equipos que estarían avanzando a la próxima instancia. Por eso, el encuentro ante Boca aparece como una nueva oportunidad para el conjunto de Madelón de recuperar terreno.

Del otro lado estará un Boca que atraviesa un momento diferente. El Xeneize viene de protagonizar una remontada ante Racing por la Copa Argentina, mientras que por el Torneo Clausura acumula dos triunfos consecutivos: primero frente a Central Córdoba y luego en el clásico ante San Lorenzo.

Malcorra, la principal alternativa para modificar el equipo en Unión

Una de las buenas noticias para Leonardo Madelón es que llega al partido sin jugadores suspendidos ni nuevas lesiones. La única situación que genera cierta atención es la de Emilio Giaccone, quien arrastra una molestia en el tobillo y por ese motivo no participó del último amistoso ante Ben Hur.

De todos modos, el mediocampista llegaría en condiciones al encuentro ante Boca, por lo que en principio no sería una preocupación para el entrenador.

Prensa Unión

En cuanto al equipo, Madelón no tendría previsto realizar demasiadas modificaciones respecto de la formación que viene de perder frente a Independiente. Incluso, no habría que descartar que repita los mismos 11 que comenzaron aquel partido en el 15 de Abril.

Sin embargo, la principal alternativa aparece en el regreso de Ignacio Malcorra, quien podría meterse en el equipo titular en lugar de Brahian Cuello. A partir de esa posibilidad, también existen otras variantes que el entrenador analiza para las bandas.

El esquema 4-4-2 se mantiene, pero hay varias opciones en Unión

Más allá de los nombres, Madelón mantendría el 4-4-2 que viene utilizando. Las principales dudas estarían ubicadas en los sectores externos y en la posibilidad de modificar la estructura ofensiva.

Una de las alternativas contempla la salida de Julián Palacios para que ingrese Malcorra o Mauro Luna Diale. Tampoco habría que descartar una variante más profunda, con la salida de Marcelo Estigarribia para sumar a alguno de esos dos futbolistas y dejar a Cristian Tarragona como único delantero.

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Por ahora, son opciones que el entrenador irá evaluando durante la semana. La idea de Madelón sería sostener la base del equipo, aunque todavía quedan varios entrenamientos antes de definir la formación que visitará a Boca.

Unión sabe que tendrá enfrente a un rival que llega envalentonado y que jugará en una Bombonera que seguramente presentará un marco especial. Para el Tatengue, en tanto, el desafío será recuperar la solidez y sumar en un escenario exigente para volver a meterse en la pelea por los playoffs.