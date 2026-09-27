Uno Santa Fe | Santa Fe | Juegos Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

El cierre se realizó en el Parque del Sur con música y espectáculos. La organización destacó que 3,5 millones de personas participaron de las actividades durante los 15 días

27 de septiembre 2026 · 09:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El cierre de los Juegos Suramericanos

gentileza

El cierre de los Juegos Suramericanos

Más de 100.000 personas participaron este sábado de la fiesta de cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el Fan Fest del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe. El espacio fue escenario durante los 15 días de competencia de distintos espectáculos artísticos y actividades para toda la familia.

El cierre de los Juegos Suramericanos

El cierre de los Juegos Suramericanos

El broche de oro estuvo a cargo de Cacho Deicas, quien compartió parte de su presentación con la soprano santafesina Virginia Tola. Antes también se realizó una Fiesta Bresh, que convocó a una multitud en el cierre de esta edición de los Juegos.

Después de 15 días de competencia, los Juegos Suramericanos 2026 llegaron a su fin y la celebración se trasladó al Parque del Sur de la capital provincial. Como ocurrió durante cada uno de los Fan Fest realizados en Santa Fe, Rosario y Rafaela, el público acompañó tanto las competencias deportivas como las propuestas culturales y musicales.

Durante el acto protocolar de cierre, el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro, confirmó que 3,5 millones de personas participaron del total de las actividades deportivas y artísticas desarrolladas durante los Juegos, una cifra que marcó un récord histórico para la competencia.

El cierre de los Juegos Suramericanos

El cierre de los Juegos Suramericanos

La fiesta en el Parque del Sur comenzó con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios que participaron de los Juegos. Luego se presentó la Red de Coros y Orquestas y la niña Julia Mancilla, la cantante de apenas 10 años que había cautivado al público durante el acto inaugural realizado en el Monumento a la Bandera.

La noche continuó con una Fiesta Bresh, uno de los momentos centrales de la celebración. Finalmente, el cierre musical estuvo a cargo de Cacho Deicas, quien durante parte de su presentación estuvo acompañado por Virginia Tola. La soprano santafesina también había participado del acto protocolar, donde entonó el Himno Nacional Argentino.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvieron además una propuesta que se extendió más allá de los escenarios deportivos. Durante la competencia se instalaron Fan Fest en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios en simultáneo, la participación de 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos.

La propuesta también incluyó DJs, actividades recreativas y culturales, espectáculos para las infancias, participación de sponsors e instituciones, además de charlas, entrevistas y programas de radio y streaming.

De esta manera, los Juegos Suramericanos 2026 cerraron en Santa Fe con una multitudinaria celebración y con un balance que, según los organizadores, alcanzó los 3,5 millones de participantes entre las actividades deportivas, culturales y artísticas desarrolladas durante las dos semanas.

Juegos Suramericanos Santa Fe cierre
Noticias relacionadas
Histórico: los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cerraron con récord de 3,5 millones de espectadores

Histórico: los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 cerraron con récord de 3,5 millones de espectadores

El Invencible de Santa Fe será escenario de la gran final del handball.

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sábado 26 de septiembre

Con la presentación de Cacho Deicas y el apagado del fuego, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegan a su fin en el Parque del Sur

EN VIVO: con la presentación de Cacho Deicas y el apagado del fuego, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegan a su fin

Brasil sigue primero y Argentina segundo en el medallero de los Juegos Suramericanos.

Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Lo último

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Último Momento
Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

Pobreza en Santa Fe: la Iglesia advirtió por el aumento de las familias que no pueden pagar un alquiler

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Alto Verde: balearon a un joven de 18 años en una pierna cuando iba en bicicleta a su casa

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Secuestraron joyas robadas e investigan a un hombre por encubrimiento en Santa Fe

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Diciembre se acerca y Unión tiene dos contratos importantes todavía en el aire

Ovación
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Colón (SJ), El Quillá y Sanjustino son los líderes del Clausura Lautaro Fagioli

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Santa Fe FC empató en barrio Los Troncos, pero continúa puntero del ascenso

Policiales
San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

San Javier: hubo cinco aprehendidos en seis allanamientos por la venta barrial de drogas

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Un ataque a pedradas contra una ambulancia del 107 en Bº Los Hornos dejó a una abuela operada sin atención médica

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana prensada en un operativo en Villa Gobernador Gálvez

Escenario
Mario Platini presenta El arte de detener el tiempo en la Alianza Francesa de Santa Fe

Mario Platini presenta "El arte de detener el tiempo" en la Alianza Francesa de Santa Fe

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico