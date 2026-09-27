Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe

El cierre se realizó en el Parque del Sur con música y espectáculos. La organización destacó que 3,5 millones de personas participaron de las actividades durante los 15 días

Más de 100.000 personas participaron este sábado de la fiesta de cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en el Fan Fest del Parque del Sur , en la ciudad de Santa Fe. El espacio fue escenario durante los 15 días de competencia de distintos espectáculos artísticos y actividades para toda la familia.

El broche de oro estuvo a cargo de Cacho Deicas , quien compartió parte de su presentación con la soprano santafesina Virginia Tola . Antes también se realizó una Fiesta Bresh , que convocó a una multitud en el cierre de esta edición de los Juegos.

Después de 15 días de competencia, los Juegos Suramericanos 2026 llegaron a su fin y la celebración se trasladó al Parque del Sur de la capital provincial. Como ocurrió durante cada uno de los Fan Fest realizados en Santa Fe, Rosario y Rafaela, el público acompañó tanto las competencias deportivas como las propuestas culturales y musicales.

Durante el acto protocolar de cierre, el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, acompañado por el gobernador Maximiliano Pullaro, confirmó que 3,5 millones de personas participaron del total de las actividades deportivas y artísticas desarrolladas durante los Juegos, una cifra que marcó un récord histórico para la competencia.

El cierre de los Juegos Suramericanos gentileza

La fiesta en el Parque del Sur comenzó con el desfile de abanderados, delegaciones y voluntarios que participaron de los Juegos. Luego se presentó la Red de Coros y Orquestas y la niña Julia Mancilla, la cantante de apenas 10 años que había cautivado al público durante el acto inaugural realizado en el Monumento a la Bandera.

La noche continuó con una Fiesta Bresh, uno de los momentos centrales de la celebración. Finalmente, el cierre musical estuvo a cargo de Cacho Deicas, quien durante parte de su presentación estuvo acompañado por Virginia Tola. La soprano santafesina también había participado del acto protocolar, donde entonó el Himno Nacional Argentino.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvieron además una propuesta que se extendió más allá de los escenarios deportivos. Durante la competencia se instalaron Fan Fest en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con siete escenarios en simultáneo, la participación de 90 bandas locales y nacionales y 60 puestos gastronómicos.

La propuesta también incluyó DJs, actividades recreativas y culturales, espectáculos para las infancias, participación de sponsors e instituciones, además de charlas, entrevistas y programas de radio y streaming.

De esta manera, los Juegos Suramericanos 2026 cerraron en Santa Fe con una multitudinaria celebración y con un balance que, según los organizadores, alcanzó los 3,5 millones de participantes entre las actividades deportivas, culturales y artísticas desarrolladas durante las dos semanas.