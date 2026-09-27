Unión sigue sin cortar la racha negativa en la Primera División femenina. Por la fecha 10 del torneo de AFA, perdió este domingo por la tarde 3-0 ante Boca en Santa Fe y acumularon su octavo partido consecutivo sin conseguir una victoria.
Las chicas de Unión no encuentran el rumbo y volvieron a caer ante Boca
Unión sigue sin cortar la malaria en la Primera División femenina, ya que por la fecha 10 de AFA, perdió 3-0 ante Boca en Santa Fe y hace ocho que no ganan
Por Ovación
Las Rojiblancas volvieron a quedarse con las manos vacías en un partido donde necesitaba sumar para empezar a cambiar el rumbo. Sin embargo, Boca se impuso por 3-0 y profundizó el momento que atraviesa el conjunto rojiblanco.
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Con este resultado, Unión permanece con 8 puntos en 10 jornadas, producto de apenas dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. Una campaña que refleja las dificultades que viene atravesando el equipo para sostener una regularidad.
La última victoria quedó cada vez más lejos en el calendario y la racha ya alcanza los ocho encuentros. En ese tramo, las Rojiblancas no lograron volver a sumar de a tres y necesitan reaccionar para evitar que la situación se complique todavía más en la segunda mitad del campeonato.