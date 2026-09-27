Las chicas de Unión no encuentran el rumbo y volvieron a caer ante Boca

Unión sigue sin cortar la malaria en la Primera División femenina, ya que por la fecha 10 de AFA, perdió 3-0 ante Boca en Santa Fe y hace ocho que no ganan

Unión sigue sin cortar la racha negativa en la Primera División femenina. Por la fecha 10 del torneo de AFA, perdió este domingo por la tarde 3-0 ante Boca en Santa Fe y acumularon su octavo partido consecutivo sin conseguir una victoria.

Las Rojiblancas volvieron a quedarse con las manos vacías en un partido donde necesitaba sumar para empezar a cambiar el rumbo. Sin embargo, Boca se impuso por 3-0 y profundizó el momento que atraviesa el conjunto rojiblanco.

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Con este resultado, Unión permanece con 8 puntos en 10 jornadas, producto de apenas dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. Una campaña que refleja las dificultades que viene atravesando el equipo para sostener una regularidad.

La última victoria quedó cada vez más lejos en el calendario y la racha ya alcanza los ocho encuentros. En ese tramo, las Rojiblancas no lograron volver a sumar de a tres y necesitan reaccionar para evitar que la situación se complique todavía más en la segunda mitad del campeonato.

Así formó Unión