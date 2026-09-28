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Leptospirosis en Santa Fe: el departamento La Capital es el que concentra la mayor cantidad de casos

Con 15 casos confirmados o probables en lo que va de 2026, lidera las estadísticas provinciales, según el último Informe Epidemiológico del Ministerio de Salud. En la provincia ya hay más casos que en todo 2025 y se informó un fallecimiento

28 de septiembre 2026 · 08:46hs
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La Capital es el departamento con mayor cantidad de casos de leptospirosis

La Capital es el departamento con mayor cantidad de casos de leptospirosis

El departamento La Capital es el que más casos de leptospirosis registra en la provincia de Santa Fe en 2026, según el Informe Epidemiológico de la semana 37 del Ministerio de Salud, elaborado con datos notificados hasta el 19 de septiembre. Con 15 casos confirmados o probables, ya igualó la cifra de todo 2025 y casi duplica la de 2024, cuando hubo 8. Detrás se ubican Rosario, con 13 casos, y General Obligado, con 12, mientras que Garay y San Javier suman 7 cada uno.

La Capital representa cerca del 19% de los 80 casos confirmados o probables que se contabilizan en toda la provincia en lo que va del año. Además, el único fallecimiento por leptospirosis informado en Santa Fe en 2026 fue el de un hombre de 41 años con residencia en este departamento. En el acumulado 2024-2026, La Capital suma 38 casos y es el segundo departamento con más registros, detrás de Rosario, que reúne 60.

• LEER MÁS: Recomendaciones a los vecinos de Santa Fe para prevenir la leptospirosis y hantavirus

Más casos que en todo 2025

A nivel provincial, el informe indica que en 2026 (semanas 1 a 37) se notificaron 615 casos al evento leptospirosis, de los cuales 80 fueron confirmados o probables, el 12% del total. Esa cifra ya supera a los 66 casos de todo 2025 y a los 73 de todo 2024. Si se compara solo el período de enero a agosto, la diferencia es aún más marcada: 80 casos en 2026, frente a 41 en 2025 y 62 en 2024.

Otro dato que destaca el reporte es la gravedad de los cuadros. En lo que va de 2026, 42 de los 80 casos requirieron internación, es decir, más de la mitad. Por eso el Ministerio pide notificar la hospitalización de los casos, para reflejar la necesidad de cuidados que demanda este evento. Considerando el período 2024-2026, la mediana de edad de los casos fue de 34 años y casi siete de cada diez corresponden a varones (68,5%).

Qué es la leptospirosis y cómo se contagia

La leptospirosis es una zoonosis bacteriana causada por espiroquetas del género Leptospira, que pueden infectar a cualquier mamífero. Los roedores son el principal reservorio para las personas. La enfermedad se transmite por contacto directo o indirecto, frecuentemente a través del agua, con animales portadores. Es endémica en la Argentina y aumenta en la época estival.

Las manifestaciones clínicas van desde formas leves hasta cuadros graves, con compromiso pulmonar, hepático, renal, neurológico y cardíaco. La gravedad depende de los serogrupos infectantes, del manejo adecuado y de los factores inmunes de cada persona. El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre, con técnicas de PCR y serológicas.

Cómo prevenirla

Las medidas preventivas apuntan a evitar el contacto con roedores y sus excretas, y con suelos contaminados. Entre las actividades de riesgo, el informe menciona el contacto con aguas estancadas, la cercanía a basurales, el contacto con piel lastimada o mucosas y excreciones de animales de cría, roedores y perros, y las actividades laborales o recreativas en zonas inundadas o anegadas. También la limpieza y el mantenimiento de lugares con presencia de ganado, perros o roedores sin protección personal: barbijo, guantes y botas.

Qué recomienda el Ministerio de Salud

Ante un síndrome febril agudo inespecífico con antecedentes epidemiológicos compatibles, las autoridades sanitarias piden mantener la sospecha diagnóstica y consultar a tiempo. La atención médica oportuna y el tratamiento temprano con antibióticos y medidas de sostén pueden reducir la letalidad de la enfermedad.

El informe aclara que los casos probables pueden reclasificarse como confirmados o descartados, por lo que las cifras podrían variar semana a semana.

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