Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un medallero de 293 preseas, pero la cifra adquiere otra dimensión cuando se mira de dónde salió. Diez disciplinas fueron responsables de 131 medallas, con actuaciones que combinaron volumen, títulos y podios en distintas especialidades.
El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos
Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un medallero de 293 preseas, pero la cifra adquiere otra dimensión cuando se mira de dónde salió
Por Ovación
La foto general muestra una delegación con presencia en numerosos deportes, aunque hubo algunas disciplinas que hicieron una diferencia considerable. entre ellas aparece una que se llevó el protagonismo por cantidad de podios: la natación.
• LEER MÁS: Más de 100.000 personas despidieron los Juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe
Los nadadores argentinos acumularon 28 medallas, con siete oros, ocho platas y 13 bronces. Fue la disciplina que más veces llevó a un representante nacional al podio durante los Juegos.
El atletismo quedó detrás, con 16 preseas: cuatro doradas, cuatro plateadas y ocho de bronce. Pero si hay una disciplina que merece una mención especial por su efectividad en las finales, esa es el canotaje de velocidad en la Laguna Setúbal: de sus 13 medallas, nada menos que 10 fueron de oro, además de dos platas y un bronce. El local Rubén Rézola le puso la frutilla a su carrera en el K4.
También hubo una producción importante en gimnasia artística, que terminó con 12 medallas, repartidas entre cinco oros, dos platas y cinco bronces.
Después aparece un bloque de tres deportes con 11 podios cada uno. La esgrima aportó cinco oros, dos platas y cuatro bronces; el ciclismo de pista sumó un oro, tres platas y siete bronces; mientras que el esquí náutico consiguió tres oros, tres platas y cinco bronces.
Un escalón más abajo quedaron tiro y taekwondo, ambos con 10 medallas. En el tiro, cinco fueron doradas, dos plateadas y tres de bronce. El taekwondo, en tanto, registró un oro, cuatro platas y cinco bronces.
El boxeo y el judo completaron el grupo de las diez disciplinas más productivas, con nueve medallas cada uno. Los boxeadores argentinos cosecharon cuatro platas y cinco bronces, mientras que el judo sumó un oro, tres segundos puestos y cinco terceros lugares.
Un medallero con varios protagonistas en Santa Fe 2026
Los números permiten sacar una conclusión concreta: 131 de las 293 medallas argentinas llegaron desde apenas diez disciplinas. Es decir, cerca del 45% de toda la cosecha nacional.
El resto se repartió entre las demás especialidades que formaron parte de la delegación, en unos Juegos donde Argentina terminó construyendo un medallero amplio, pero también con varios deportes que tuvieron un papel determinante para engrosar la cosecha.
El listado de las medallas de Argentina en los Suramericanos
Natación: 7 oro, 8 plata, 13 bronce — 28 medallas
Atletismo: 4 oro, 4 plata, 8 bronce — 16 medallas
Canotaje sprint: 10 oro, 2 plata, 1 bronce — 13 medallas
Gimnasia artística: 5 oro, 2 plata, 5 bronce — 12 medallas
Esgrima: 5 oro, 2 plata, 4 bronce — 11 medallas
Ciclismo de pista: 1 oro, 3 plata, 7 bronce — 11 medallas
Esquí náutico: 3 oro, 3 plata, 5 bronce — 11 medallas
Tiro: 5 oro, 2 plata, 3 bronce — 10 medallas
Taekwondo: 1 oro, 4 plata, 5 bronce — 10 medallas
Boxeo: 0 oro, 4 plata, 5 bronce — 9 medallas
Judo: 1 oro, 3 plata, 5 bronce — 9 medallas
Remo: 1 oro, 3 plata, 4 bronce — 8 medallas
Raquetbol: 4 oro, 3 plata, 1 bronce — 8 medallas
Stand Up Paddle: 4 oro, 2 plata, 2 bronce — 8 medallas
Tenis: 2 oro, 4 plata, 2 bronce — 8 medallas
Canotaje slalom: 1 oro, 1 plata, 5 bronce — 7 medallas
Tenis de mesa: 2 oro, 1 plata, 4 bronce — 7 medallas
Arquería: 0 oro, 3 plata, 3 bronce — 6 medallas
Patinaje artístico: 1 oro, 3 plata, 2 bronce — 6 medallas
Vela: 1 oro, 1 plata, 4 bronce — 6 medallas
Lucha: 2 oro, 1 plata, 3 bronce — 6 medallas
Karate: 1 oro, 1 plata, 3 bronce — 5 medallas
Gimnasia rítmica: 0 oro, 0 plata, 5 bronce — 5 medallas
Bádminton: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas
Bochas: 0 oro, 1 plata, 3 bronce — 4 medallas
Ciclismo de ruta: 2 oro, 0 plata, 2 bronce — 4 medallas
Esports: 2 oro, 1 plata, 1 bronce — 4 medallas
Patinaje de velocidad: 1 oro, 2 plata, 1 bronce — 4 medallas
Pentatlón moderno: 1 oro, 2 plata, 0 bronce — 3 medallas
Escalada deportiva: 1 oro, 0 plata, 2 bronce — 3 medallas
Squash: 0 oro, 0 plata, 3 bronce — 3 medallas
Gimnasia en trampolín: 0 oro, 3 plata, 0 bronce — 3 medallas
BMX freestyle: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
BMX racing: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla
Ciclismo de montaña: 1 oro, 0 plata, 0 bronce — 1 medalla
Ecuestre: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
Equitación - concurso completo: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas
Salto ecuestre: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla
Fútbol: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla
Frontbol: 0 oro, 1 plata, 1 bronce — 2 medallas
Frontón: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas
Golf: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas
Handball: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas
Hockey: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas
Natación en aguas abiertas: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
Pádel: 1 oro, 1 plata, 0 bronce — 2 medallas
Remo coastal: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas
Pelota Vasca: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas
Rugby Sevens: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas
Skateboarding: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
Softbol: 0 oro, 1 plata, 1 bronce — 2 medallas
Triatlón: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla
Vóleibol: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas
Waterpolo: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas
Levantamiento de pesas: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla