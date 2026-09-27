El canotaje en Santa Fe, el que más oros le dio a la Argentina en los Suramericanos

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un medallero de 293 preseas, pero la cifra adquiere otra dimensión cuando se mira de dónde salió

Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un medallero de 293 preseas , pero la cifra adquiere otra dimensión cuando se mira de dónde salió. Diez disciplinas fueron responsables de 131 medallas, con actuaciones que combinaron volumen, títulos y podios en distintas especialidades.

La foto general muestra una delegación con presencia en numerosos deportes, aunque hubo algunas disciplinas que hicieron una diferencia considerable. entre ellas aparece una que se llevó el protagonismo por cantidad de podios: la natación .

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Los nadadores argentinos acumularon 28 medallas, con siete oros, ocho platas y 13 bronces. Fue la disciplina que más veces llevó a un representante nacional al podio durante los Juegos.

El atletismo quedó detrás, con 16 preseas: cuatro doradas, cuatro plateadas y ocho de bronce. Pero si hay una disciplina que merece una mención especial por su efectividad en las finales, esa es el canotaje de velocidad en la Laguna Setúbal: de sus 13 medallas, nada menos que 10 fueron de oro, además de dos platas y un bronce. El local Rubén Rézola le puso la frutilla a su carrera en el K4.

El canotaje en la Laguna Setúbal de Santa Fe le dio 10 medallas de oro a la Argentina en los Juegos Suramericanos.

También hubo una producción importante en gimnasia artística, que terminó con 12 medallas, repartidas entre cinco oros, dos platas y cinco bronces.

Después aparece un bloque de tres deportes con 11 podios cada uno. La esgrima aportó cinco oros, dos platas y cuatro bronces; el ciclismo de pista sumó un oro, tres platas y siete bronces; mientras que el esquí náutico consiguió tres oros, tres platas y cinco bronces.

Un escalón más abajo quedaron tiro y taekwondo, ambos con 10 medallas. En el tiro, cinco fueron doradas, dos plateadas y tres de bronce. El taekwondo, en tanto, registró un oro, cuatro platas y cinco bronces.

El boxeo y el judo completaron el grupo de las diez disciplinas más productivas, con nueve medallas cada uno. Los boxeadores argentinos cosecharon cuatro platas y cinco bronces, mientras que el judo sumó un oro, tres segundos puestos y cinco terceros lugares.

Un medallero con varios protagonistas en Santa Fe 2026

Los números permiten sacar una conclusión concreta: 131 de las 293 medallas argentinas llegaron desde apenas diez disciplinas. Es decir, cerca del 45% de toda la cosecha nacional.

El resto se repartió entre las demás especialidades que formaron parte de la delegación, en unos Juegos donde Argentina terminó construyendo un medallero amplio, pero también con varios deportes que tuvieron un papel determinante para engrosar la cosecha.

El listado de las medallas de Argentina en los Suramericanos

Natación: 7 oro, 8 plata, 13 bronce — 28 medallas

Atletismo: 4 oro, 4 plata, 8 bronce — 16 medallas

Canotaje sprint: 10 oro, 2 plata, 1 bronce — 13 medallas

Gimnasia artística: 5 oro, 2 plata, 5 bronce — 12 medallas

Esgrima: 5 oro, 2 plata, 4 bronce — 11 medallas

Ciclismo de pista: 1 oro, 3 plata, 7 bronce — 11 medallas

Esquí náutico: 3 oro, 3 plata, 5 bronce — 11 medallas

Tiro: 5 oro, 2 plata, 3 bronce — 10 medallas

Taekwondo: 1 oro, 4 plata, 5 bronce — 10 medallas

Boxeo: 0 oro, 4 plata, 5 bronce — 9 medallas

Judo: 1 oro, 3 plata, 5 bronce — 9 medallas

Remo: 1 oro, 3 plata, 4 bronce — 8 medallas

Raquetbol: 4 oro, 3 plata, 1 bronce — 8 medallas

Stand Up Paddle: 4 oro, 2 plata, 2 bronce — 8 medallas

Tenis: 2 oro, 4 plata, 2 bronce — 8 medallas

Canotaje slalom: 1 oro, 1 plata, 5 bronce — 7 medallas

Tenis de mesa: 2 oro, 1 plata, 4 bronce — 7 medallas

Arquería: 0 oro, 3 plata, 3 bronce — 6 medallas

Patinaje artístico: 1 oro, 3 plata, 2 bronce — 6 medallas

Vela: 1 oro, 1 plata, 4 bronce — 6 medallas

Lucha: 2 oro, 1 plata, 3 bronce — 6 medallas

Karate: 1 oro, 1 plata, 3 bronce — 5 medallas

Gimnasia rítmica: 0 oro, 0 plata, 5 bronce — 5 medallas

Bádminton: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas

Bochas: 0 oro, 1 plata, 3 bronce — 4 medallas

Ciclismo de ruta: 2 oro, 0 plata, 2 bronce — 4 medallas

Esports: 2 oro, 1 plata, 1 bronce — 4 medallas

Patinaje de velocidad: 1 oro, 2 plata, 1 bronce — 4 medallas

Pentatlón moderno: 1 oro, 2 plata, 0 bronce — 3 medallas

Escalada deportiva: 1 oro, 0 plata, 2 bronce — 3 medallas

Squash: 0 oro, 0 plata, 3 bronce — 3 medallas

Gimnasia en trampolín: 0 oro, 3 plata, 0 bronce — 3 medallas

BMX freestyle: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla

BMX racing: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla

Ciclismo de montaña: 1 oro, 0 plata, 0 bronce — 1 medalla

Ecuestre: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla

Equitación - concurso completo: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas

Salto ecuestre: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla

Fútbol: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla

Frontbol: 0 oro, 1 plata, 1 bronce — 2 medallas

Frontón: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas

Golf: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas

Handball: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas

Hockey: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas

Natación en aguas abiertas: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla

Pádel: 1 oro, 1 plata, 0 bronce — 2 medallas

Remo coastal: 0 oro, 0 plata, 2 bronce — 2 medallas

Pelota Vasca: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas

Rugby Sevens: 2 oro, 0 plata, 0 bronce — 2 medallas

Skateboarding: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla

Softbol: 0 oro, 1 plata, 1 bronce — 2 medallas

Triatlón: 0 oro, 0 plata, 1 bronce — 1 medalla

Vóleibol: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas

Waterpolo: 0 oro, 2 plata, 0 bronce — 2 medallas

Levantamiento de pesas: 0 oro, 1 plata, 0 bronce — 1 medalla