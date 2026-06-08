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Alivio para Scaloni: Paz, Molina y Montiel entrenaron a la par por primera vez

La buena noticia para la Selección tuvo que ver con la recuperación de los tres jugadores, quienes por primera vez entrenaron junto con el resto del plantel

8 de junio 2026 · 08:57hs
Nicolás Paz trabajó por primera vez a la par del grupo.

Nicolás Paz trabajó por primera vez a la par del grupo.

Así como el sábado amaneció con la baja sensible de Leonardo Balerdi, quien se desgarró y se perderá el Mundial 2026, este fin de semana se cerró con grandes noticias. En la práctica del domingo en el Ellis Field de Texas, Lionel Scaloni pudo contar por primera vez con Nicolás Paz. También con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, cada vez mejor luego de dejar atrás sendos desgarros.

Buenas noticias en la Selección

Luego de dejar un manto de preocupación en la conferencia de prensa, al anunciar que "tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento" y que pueden darse más cambios en la lista que la salida del lesionado Leonardo Balerdi, la grata novedad para el DT es que pudo tener a disposición al mediocampista de Como tras recibir el alta médica y también al lateral de Atlético de Madrid.

Si bien en un primer momento generó un interrogante por las molestias persistentes en su rodilla izquierda, Paz evolucionó favorablemente en los últimos días y esta tarde se sumó a los trabajos a la par de sus compañeros, de cara al amistoso del próximo martes contra Islandia en Alabama y, lo más importante, el debut del 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Internamente lo consideran un jugador clave, por lo que Scaloni puede respirar tranquilo.

También hubo alivio por el lateral derecho. Poco a poco, las lesiones de Moli y Cachete empiezan a quedar atrás. Hoy se lo vio al ex Boca trabajando junto al grupo y hasta teniendo contacto con la pelota. En cuanto al referente de River, aún no está al 100%, pero su presencia esta tarde en el verde césped generó señales positivas.

Con el correr de la próxima semana, el cuerpo técnico de Scaloni les subirá las cargas para ver si llegan en plenitud física al arranque de la Copa del Mundo. Junto a Leandro Paredes, afectado por un desgarro leve en su último partido contra Boca, son los jugadores que más preocupan en la Selección. Por eso, llamaron a Agustín Giay, titular anoche, y a Nicolás Capaldo.

Los tres que siguen trabajando de manera diferenciada

¿Y el resto de los tocados? No fueron exigidos. Continuó el seguimiento individual de varios protagonistas, como el mencionado Paredes, Julián Álvarez, que sufre una inflamación en el tobillo pero no le impedirá estar en la Copa del Mundo, y Emiliano Martínez, que se recuera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha aunque será titular en el debut con Argelia.

De cara al amistoso del martes se prevé un equipo completamente renovado, con muchos cambios en la Selección Argentina y minutos para aquellos que no participaron -o lo hicieron poco- con Honduras el último sábado. Lionel Messi ya se encuentra en condiciones óptimas físicas y es uno de los que podría tener acción.

Paz Molina Montiel
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