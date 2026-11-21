En un año inolvidable, Alma Juniors de Esperanza continúa cosechando lo que algunos visionarios lograron sembrar hace más de tres décadas en la cabecera del departamento Las Colonias

El sueño de la pelota ovalada en Esperanza. Había una vez, hace 30 años, un grupo de jóvenes que llegaron desde distintas localidades a una ciudad que, por diferentes motivos, los había recibido y se había convertido en su hogar. Tenían algo en común: un sueño. Querían que aquella ciudad conociera un deporte especial, uno que no solamente se juega con una pelota ovalada, sino también con el corazón. Un deporte que enseña a compartir, respetar, hacer amigos y entender que nadie llega demasiado lejos si no tiene un equipo a su lado.

Al principio había apenas una pelota ovalada, muchas ganas y un par de H improvisadas que servían como arcos. No había grandes instalaciones ni demasiados recursos, pero sobraba entusiasmo.

Con el paso del tiempo, aquellos jóvenes fueron sumando amigos, familias, chicos y chicas que se enamoraron del rugby. Lo que parecía un simple encuentro entre amigos comenzó a transformarse en algo mucho más grande: un club, una familia y un lugar donde cientos de personas encontraron su espacio. Porque en el rugby se aprende que caer también es parte del juego, que siempre hay un compañero dispuesto a levantarte y que el partido nunca termina mientras haya ganas de seguir adelante.

Por eso, aquel palo que negó el ascenso no debe ser motivo de tristeza, sino una razón más para volver a entrenar, abrir las puertas y los brazos, e invitar a nuevas familias a formar parte de esta historia. Porque los sueños verdaderos no se miden solamente por los ascensos conseguidos, sino por todo lo que son capaces de construir.

La entidad de la cabecera del departamento Las Colonias cumplió 30 años con la ovalada.

Y aquel sueño que comenzó hace 30 años con una pelota ovalada y dos H improvisadas sigue vivo. Sigue creciendo, sumando amigos, formando personas y construyendo futuro.

Porque el rugby es mucho más que un deporte: es amistad, respeto, pasión y familia. Y esta historia todavía tiene muchos capítulos por jugar.

Que aquel sueño que nació hace 30 años con una pelota ovalada y un par de H improvisadas siga creciendo por muchas generaciones más. Porque mientras haya una pelota, amigos y corazones dispuestos a compartirla, esta historia nunca tendrá un final.

Un momento inolvidable y el casi ascenso

Hay derrotas que duelen más que otras, especialmente cuando la gloria queda tan cerca. Alma Juniors estuvo a centímetros de conseguir el ascenso al Top 10 del rugby del Litoral. En una final apasionante, disputada en la Casa Capibaras de Rosario, cayó ante Universitario de Santa Fe por 24 a 23. A cinco minutos del final, Alma quedó a un punto. Y entonces llegaron esos instantes que pueden cambiar una historia para siempre: tuvo dos oportunidades con el pie para pasar al frente. Una pegó en el palo y la otra se fue desviada.

El destino quiso que el festejo fuera para Universitario, que consiguió el ascenso. Para Alma quedó el dolor de haberlo tenido tan cerca. Pero hay algo que no puede quedar fuera de esta historia: Alma nunca se entregó. Después de estar 18 puntos abajo, encontró fuerzas para pelear hasta el último segundo y demostrar que estaba a la altura de una final.

El apoyo de su gente, empezando por Carlos Gonella, sirvió para este aquilatado presente deportivo e institucional.

El rugby tiene estas cosas. A veces la pelota pega en el palo y cambia todo. Esta vez le tocó sufrirlo al equipo esperancino. No habrá ascenso esta vez, pero sí una enorme muestra de carácter, compromiso y sentido de pertenencia.

La gloria quedó a un punto. El orgullo de haberlo dejado todo no se lo quita nadie. ¡A levantar la cabeza, Alma! El camino recorrido también merece ser reconocido.

Gentileza Ariel Aiello desde Esperanza