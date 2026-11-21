El Bicho recibirá al Rojo este sábado desde las 17 en La Paternal, por los octavos de final del Torneo Clausura. El ganador enfrentará a Vélez en cuartos.

Argentinos Juniors e Independiente protagonizarán este sábado uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Desde las 17, ambos equipos se enfrentarán en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, donde buscarán conseguir la clasificación a cuartos de final. El ganador tendrá como próximo rival a Vélez, que eliminó a Belgrano por penales.

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Argentinos Juniors quiere recuperarse e Independiente llega con confianza

El conjunto dirigido por Nicolás Diez afrontará los playoffs después de completar una destacada fase regular, en la que terminó segundo en su zona con 31 puntos y se mantuvo en la pelea por la cima de la tabla anual hasta la última jornada.

Sin embargo, el Bicho llega después de sufrir una derrota por 2-0 frente a Huracán, resultado que interrumpió una racha de cinco encuentros sin perder y le impidió cerrar la primera etapa con una alegría ante su público.

En la conferencia de prensa previa, el arquero Brayan Cortés destacó el trabajo realizado durante la temporada y expresó su confianza para afrontar los cruces eliminatorios.

“Estamos orgullosos de lo que hicimos durante todo el año. Como equipo estamos muy motivados e ilusionados para lo que viene”, manifestó.

Del otro lado estará Independiente, que consiguió meterse entre los ocho mejores de su grupo después de superar por 2-1 a Deportivo Riestra en Avellaneda.

El equipo conducido por Jadson Viera terminó séptimo con 23 unidades y buscará aprovechar el impulso de su última victoria para dar el golpe como visitante.

Además, el Rojo mantiene expectativas de conseguir una clasificación a la Copa Sudamericana 2027, aunque depende de otros resultados después de finalizar decimotercero en la tabla anual con 47 puntos.

Maximiliano Meza valoró el rendimiento del equipo fuera de Avellaneda y dejó un mensaje alentador para el encuentro.

“Hemos tenido buenos resultados jugando afuera y, aunque no garantiza nada, nos da un envión anímico para este partido que se viene”, aseguró.

Hora, televisión y posibles formaciones de Argentinos Juniors e Independiente

El encuentro se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 17, en el estadio Diego Armando Maradona y contará con transmisión de TNT Sports.

La Liga Profesional designó a Jorge Baliño como árbitro principal de un compromiso que definirá al próximo rival de Vélez en los cuartos de final.

El último antecedente entre ambos equipos se registró en septiembre de 2024, cuando igualaron sin goles en el estadio Libertadores de América.

En caso de que el encuentro termine empatado durante los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario. Si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá mediante una definición por penales.

Probable formación de Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel o Mateo Mendoza, Francisco Álvarez, Franco Vázquez o Erik Godoy y Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón, Hernán López Muñoz o Emiliano Viveros y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Probable formación de Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago y Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Facundo Cruz; Santiago Montiel, Maximiliano Meza e Imanol Machuca o Josías Palais; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo, Argentinos Juniors e Independiente buscarán dar un paso importante en la lucha por el título y conseguir un lugar entre los ocho mejores del Torneo Clausura.