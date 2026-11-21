En el Coloso del Oeste, Sanjustino goleó por 5 a 0 a La Perla del Oeste en el segundo compromiso de los cuartos de final del Torneo Lautaro Fagioli

El Matador se hizo fuerte de local, goleó a La Perla del Oeste y sigue en carrera en el Torneo Clausura Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina. Se sumó así a lo conseguido por Colón de San Justo que en el Mercedes Alesso de Bieler, el miércoles por la noche, derrotó con autoridad a Ciclón Racing por 3 a 1. La acción para conocer a los otros tres semifinalistas del certamen liguista seguirá este sábado con la disputa de dos cotejos, uno en la Colonia San José y el otro a la vera de la autopista.

San Justino derrotó a La Perla del Oeste por 5 a 0 bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca y nuevamente está entre los cuatro mejores equipos del certamen liguista. Dos goles de Leandro Zabala, otros dos de Matute Benegas y Nehemías González bastaron para que Sanjustino maneje el partido a placer. En la tarde de este sábado se sabrá quien será el rival que tenga que enfrentar nuevamente en El Coloso.

En el otro cruce de cuartos de final el equipo dirigido por Mauricio Chiementín derrotó con autoridad por 3 a 1 a Ciclón Racing y se convirtió en el primer clasificado a las semifinales. Los goles del conjunto sanjustino fueron obra de Diego Pariani, Osvaldo Arroyo y Claudio Albarracín, mientras que Román Cristaldo anotó el descuento para el Lagunero, que no pudo sostener el ritmo del local y se despidió de la competencia.

En la tarde de este sábado 21 de noviembre, a las 16, en la Colonia San José, Universidad del Litoral recibirá a Unión de Santa Fe con el arbitraje de Ariel Correa y la colaboración de Claudio Ovelar y Eduardo Vergara, mientras que en el predio el Tiburón de la autopista, El QUillá se medirá con La Salle Jobson en un cruce de alto vuelo, será con el control de Joaquín Urbani y la colaboración de Luciano Vergara y Lautaro Santillán.

Es importante señalar que la tabla general del Clausura se encuentra del siguiente modo: 1° Sanjustino, 2° Colón de San Justo, 3° El Quillá, 4° Universidad del Litoral, 5° Unión de Santa Fe, 6° La Salle Jobson.

Más información liguista

En cuanto a los playoffs de la divisional reserva A, en el tercer cotejo de los cuartos de final, a la vera de la autopista, Colón de Santa Fe superó por 1 a 0 a Ateneo Inmaculada bajo el control de Lucas Muga. El Sabalero, por intermedio del gol de Nicolás Nagel consiguió la clasificación a las semifinales. En la presente jornada de sábado 21, se jugará otro cruce, y está previsto para las 16, en el Campo de deportes 8 de Enero, entre Ciclón Racing con Cosmos con el referato de Alejandro Aguilera.

En el Clausura de Primera B, este sábado, a partir de las 15, en el Gigante de Ciudadela, Santa Fe FC recibirá a Nuevo Horizonte con el arbitraje de Carlos Córdoba con el respaldo de Matías Pereyra, Iván Chazarreta y Valentín Córdoba. Es importante señalar que si gana Santa Fe FC asciende. Si el que gana es el Nuevo, en siete días habrá un nuevo choque entre ambos elencos por el ascenso. El perdedor de la final, si es que la hay, será Banco Provincial. Si el ganador es Santa Fe FC, jugarán Nuevo Horizonte con Banco Provincial por el segundo ascenso.