Por la sexta fecha del Nations Championship, Los Pumas se enfrentan a Francia en el Stade de France. Tras el triunfo ante Italia, el equipo argentino busca dar el golpe en París

Los Pumas buscarán dar el batacazo ante Francia en el Stade de France.

Los Pumas enfrentarán este sábado al duro seleccionado de Francia, en un encuentro correspondiente a la sexta y última fecha de la primera fase del World Rugby Nations Championship 2026, el nuevo torneo internacional que reúne a las principales potencias del rugby de los hemisferios Norte y Sur.

El partido comenzará a las 17.10, hora argentina, en el Stade de France, en las afueras de París, y podrá verse en vivo a través de ESPN 2 y Disney+ Premium. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi buscará conseguir su tercera victoria en el certamen y asegurar el tercer puesto de la clasificación del Hemisferio Sur, lo que le permitiría disputar el encuentro por el quinto lugar en la instancia final.

Los Pumas irán sin los rafaelinos Vivas y Rubiolo

Los Pumas tienen todo listo en París para enfrentar a Francia por el Nations Championship. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi realizó sus últimos movimientos antes del encuentro del sábado 21 el viernes por la tarde. El partido comenzará a las 17:10 de Argentina en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis.

La jornada incluyó el tradicional Captain’s Run, destinado a ajustar detalles antes del compromiso internacional decisivo. Un grupo de pateadores trabajó en el estadio, mientras sus compañeros entrenaron en instalaciones deportivas parisinas. El cuerpo técnico aprovechó la última práctica para revisar aspectos del juego previamente planificados ante Francia.

Argentina llega después de derrotar 19-14 a Italia, resultado que permitió recuperarse de la caída ante Irlanda. El equipo nacional ocupa el tercer puesto del Hemisferio Sur y buscará mejorar su posición final. Francia lidera la clasificación del Hemisferio Norte y viene de superar 21-19 a Sudáfrica como local.

Felipe Contepomi confirmó siete modificaciones respecto del equipo que consiguió la victoria ante Italia en Génova. Julián Montoya regresará como capitán y reemplazará a Bautista Bernasconi, quien quedó desafectado por una lesión. También ingresarán Tomás Lavanini, Juan Martín González, Facundo Isa y Juan Martín Scelzo entre los forwards titulares.

El tucumano Tomás Albornoz en el tradicional Captain’s Run en la previa ante los franceses.

En la línea de backs, Ignacio Mendy y Lucio Cinti recuperarán sus lugares dentro del equipo inicial. Gerónimo Prisciantelli también será titular, mientras Tomás Albornoz conducirá las acciones ofensivas como apertura del seleccionado. Entre los suplentes estarán Pablo Matera, Pedro Rubiolo y Rodrigo Isgró como alternativas para el complemento.

Alineaciones confirmadas para jugar en París

-Los Pumas: Boris Wenger, Julián Montoya y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Juan Martín Scelzo y Facundo Isa; Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli. Entrenador: Felipe Contepomi.

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

-Francia: 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Peato Mauvaka, 3. Sipili Falatea, 4. Florian Verhaeghe, 5. Mickaël Guillard, 6. Esteban Capilla, 7. Charles Ollivon, 8. Anthony Jelonch, 9. Antoine Dupont, 10. Matthieu Jalibert, 11. Louis Bielle-Biarrey, 12. Yoram Moefana, 13. Kalvin Gourgues, 14. Aaron Grangidier-Nkanang, 15. Théo Attissogbe. Entrenador: Fabien Galthié.

Suplentes: 16. Maxime Lamothe, 17. Jefferson Poirot, 18. Régis Montagne, 19. Tyler Duguid, 20. Cameron Woki, 21. Grégory Alldritt, 22. Maxime Lucu, 23. Emilien Gailleton.