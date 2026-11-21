En cancha de San Cristóbal, Loyola se quedó con la Copa de Oro de la Senior al superar a San Lorenzo en la definición por penales. Gimnasia fue el campeón de plata

Se disputaron los partidos decisivos de las copas de Oro, Plata y Bronce del Clausura 2026 de la Senior de la Liga Santafesina. Con Ángel Gallardo como escenario para los tres partidos, en la noche del viernes, concluyó con la final de la copa de Oro que consiguió adjudicarse Loyola al derrotar en la final a San Lorenzo en la definición por penales, ambos venían de dejar en el camino respectivamente a Colón y a Unión por la misma vía, mientras que Gimnasia y Esgrima de Ciudadela se consagró campeón de Plata, y El Pozo se adueño de la Bronce.

En un gran partido disputado en cancha de San Cristóbal, en Ángel Gallardo, y con el referato de Joaquín Urbani, Loyola superó a San Lorenzo FC en un un cruce más que intenso. San Lorenzo, y apenas empezaban las acciones se puso en ventaja, pero Loyola no se quedó atrás y salió a buscarlo pero no estuvo finao. En el complemento, los de barrio Yapeyú lograron acomodarse y buscó hastaa que llegó su goleador para poner el 1 a 1, se decretó el final, y el tiempo de los penales.

Se tuvieron que ejecutar 13 penales para que Lucas Díaz, el arquero y figura del cotejo convirtiera el último para el festejo de toda la gente de Loyola que llegó en un gran número para alentar a su alineación. El triunfo del equipo verde y negro sobre el azulgrana fue por 10 a 9. Recordemos que en semifinales, Loyola había igualado 2 a 2 con Colón y lo terminó derrotando por 4 a 3. San Lorenzo, 0 a 0 con Unión, y posteriormente clasificó por penales tras imponerse por 5 a 4. San Lorenzo se había consagrado campeón de oro del Apertura Nery Pumpido.

En San Cristóbal de Ángel Gallardo, Loyola se impuso en los penales por 10 a 9 a San Lorenzo.

Gimnasia y Esgrima se quedó con la Copa de Plata

Pistolero campeón: Gimnasia y Esgrima derrotó por 2 a 1 a Atenas y se consagró campeón del segundo título en relevancia de la Senior santafesina. Los goles llegaron a través de Roberto Chino Sottaz, quien facturó por duplicado, en tanto que Diego Mendoza, el ex Las Flores y Colón, convirtió el único tanto para los santotomesinos.

De este modo los Pistoleros volvieron a repetir el título obtenido el 30 de julio del 2025, cuando en el Rafael Batres vencían a Juventud Unida por 3 a 1 y se quedaban con el Apertura de dicho año. En esta ocasión, para llegar al juego decisivo, Gimnasia venció primero en Cuartos de Final a Floresta por dos tantos contra uno, mientras que en las Semifinales debió superar a Pucará, a quién lo venció por 4 a 2, también en el Gigante de Ciudadela.

El Pozo se colgó la de Bronce: el Centro Cultural y Deportivo El Pozo le ganó 3 a 2 en un partidazo a Defensores de Alto Verde y se coronó campeón de la Copa de Bronce de la Senior de la Liga Santafesina. Los goles para el campeón llegaron a través de Juan Ayala, José Farías y Favio Botta. Para el Defe los goleadores fueron Darío Cáceres y Alberto Masset.

Con esta nueva conquista, el cuadro aurinegro repite el título por tercer año consecutivo: En 2024 había ganado el Clausura Axel Menor tras vencer a Las Flores, en tanto que en 2025 obtuvo el Apertura Nery Alberto Pumpido derrotando a Unión en los penales.

Para esta oportunidad El Pozo empezó los Playoffs ganándole 3 a 1 al Deportivo Santa Rosa y de ahí tuvo que esperar para conocer su rival de Semifinales, que terminó siendo el Deportivo Agua. En dicha serie se impuso por 4 a 0.