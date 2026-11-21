Franco Colapintose metió entre los diez mejores de la clasificación. Por una penalización a Piastri, el argentino terminó en noveno lugar.

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas dejó buenas noticias para Franco Colapinto, que logró colocar su Alpine en la novena posición de largada. El argentino afrontará una nueva carrera de Fórmula 1 con posibilidades de sumar puntos, en una jornada que también tuvo como protagonista a Kimi Antonelli, el más veloz de la sesión, aunque una penalización favoreció a Max Verstappen.

Una clasificación que abre nuevas expectativas para Colapinto

El circuito callejero de Las Vegas volvió a ofrecerle un escenario favorable al piloto argentino, que consiguió instalarse entre los diez primeros y tendrá la posibilidad de pelear por un resultado importante en la competencia.

A pesar de no terminar del todo conforme con las sensaciones que le transmitió el auto, Colapinto logró completar una actuación positiva. Su noveno puesto le permitirá comenzar desde la quinta fila y mantenerse cerca de los lugares que otorgan unidades.

La clasificación también dejó un panorama alentador para Alpine. Pierre Gasly finalizó por delante de su compañero y ocupará la octava posición, por lo que ambos representantes de la escudería francesa estarán dentro de los diez primeros al momento de la largada.

Con este escenario, el equipo buscará transformar su rendimiento del sábado en puntos durante la carrera, en una etapa del campeonato en la que cada resultado adquiere importancia.

La competencia comenzará este domingo a la 1 de la madrugada de Argentina y representará una nueva oportunidad para que Colapinto confirme su evolución al volante del Alpine.

La sanción a Antonelli cambió la grilla y benefició a Verstappen

Aunque Kimi Antonelli fue quien estableció el registro más rápido de la clasificación, no podrá comenzar desde la primera ubicación. El piloto recibió una penalización de cinco puestos que modificó el orden de salida y le permitió a Max Verstappen quedarse con la pole position.

El neerlandés de Red Bull encabezará la grilla, seguido por George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, representante de McLaren.

La cuarta colocación será para Isack Hadjar, mientras que Arvid Lindblad partirá quinto. Antonelli quedó relegado al sexto puesto y tendrá por delante el desafío de recuperar posiciones.

Liam Lawson comenzará séptimo, seguido por Pierre Gasly y Franco Colapinto. Charles Leclerc completará los diez primeros lugares.

Ferrari, por su parte, no tuvo la clasificación esperada. Mientras Leclerc iniciará desde el décimo puesto, Lewis Hamilton quedó undécimo y deberá avanzar durante la competencia para acercarse a las principales posiciones.

El Gran Premio de Las Vegas marcará el comienzo de las últimas tres carreras del calendario 2026. Después de la cita estadounidense, la Fórmula 1 visitará Qatar y Abu Dhabi para completar la temporada, mientras Colapinto intentará aprovechar su posición de partida para conseguir un buen resultado con Alpine.