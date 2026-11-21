El Xeneize enfrentará al conjunto brasileño este sábado en Barranquilla por la Copa Sudamericana. Arruabarrena busca coronar un gran semestre con un título internacional.

Boca afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de los últimos años cuando se mida frente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19:30 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, donde el equipo de Rodolfo Arruabarrena intentará conquistar un título internacional después de 18 años y prolongar su gran presente deportivo.

Boca busca coronar su gran presente con un título internacional

El conjunto de la Ribera llega a la definición continental atravesando uno de sus mejores momentos de la temporada. Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes, el equipo encontró regularidad y consiguió mantenerse competitivo en los distintos torneos que disputa.

Durante este semestre, el Xeneize se consagró campeón de Liga al finalizar en lo más alto de la tabla anual, alcanzó la final de la Copa Argentina y consiguió avanzar a los playoffs del Torneo Clausura.

Sin embargo, el principal objetivo aparece en el plano internacional, donde Boca intentará terminar con una sequía que se extiende desde 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana.

Además, el equipo argentino buscará levantar por tercera vez la Copa Sudamericana, competición que ganó de manera consecutiva en 2004 y 2005.

En cuanto al armado del equipo, Arruabarrena mantiene una sola incógnita para definir la formación titular. La duda pasa por la presencia de Tomás Aranda o Alan Velasco en el sector ofensivo, mientras que el resto de los futbolistas estaría confirmado.

La presencia de Leandro Paredes en el mediocampo será una de las principales fortalezas del conjunto azul y oro, que intentará imponer su juego desde el comienzo para quedarse con el trofeo.

Atlético Mineiro llega golpeado y quiere evitar otra frustración internacional

Del otro lado estará Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, que buscará cambiar su presente irregular y conseguir una consagración que le permita cerrar la temporada con una alegría.

El conjunto brasileño ocupa la séptima posición en el Brasileirao y llega después de perder tres de sus últimos cuatro encuentros, resultados que complicaron sus aspiraciones de clasificación a las competencias internacionales de la próxima temporada.

A pesar de ese panorama, el Galo cuenta con futbolistas de experiencia y buscará aprovechar la oportunidad para recuperarse en una final que tendrá una enorme importancia para la institución.

Además, Atlético Mineiro intentará dejar atrás dos frustraciones recientes en el ámbito continental. En 2024 perdió la final de la Copa Libertadores, mientras que en 2025 cayó frente a Lanús en la definición de la Copa Sudamericana.

Probable formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco y Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon y Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Cassierra. DT: Eduardo Domínguez.

Con el estadio Metropolitano de Barranquilla como escenario, Boca intentará escribir una nueva página de su historia internacional y conseguir una consagración que sus hinchas esperan desde hace casi dos décadas.

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).