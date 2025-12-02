Este lunes se jugó la Fecha 2 del mini certamen que define posiciones desde el quinto lugar en el Torneo Oficial A2.
Almagro B y Macabi, a paso ganador en el reposicionamiento del Oficial A2
Almagro B le ganó a UNL por 66-62, para extender su invicto en el reposicionamiento del Oficial A2. Macabi, en tanto, superó a CUST B por 68-50.
Por Ovación
2 de diciembre 2025 · 07:53hs
Almagro B extendió su invicto en Esperanza, mientras que Macabi se recuperó del revés de la jornada anterior con triunfo ante CUST B.
REPOSICIONAMIENTO - TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 2
Lunes 1 de diciembre
Macabi 68 (Emiliano Fabrissin 14) - CUST B 50 (Nicolás Nessier 12)
Almagro B 66 (Franco Oreggioni 14) - UNL 62 (Tomás Perezlindo 18)
Santa Rosa 20 - Centenario 0
TABLA DE POSICIONES
Almagro B 4 (2-0); UNL, Santa Rosa y Macabi 3 (1-1); Kimberley 2 (1-0); CUST B 2 (0-2)
Fuente: ASB