El Gran Premio de Las Vegas se vuelve decisivo con Norris, Piastri, Verstappen y la presencia de Colapinto

El GP de Las Vegas llega con Norris, Piastri y Verstappen en plena pelea por el título y con Colapinto sumado a un fin de semana decisivo en Fórmula 1.

La Fórmula 1 aterriza en Las Vegas para un Gran Premio que llega con centrals muy marcadas: la pelea por el título y la presencia del argentino Franco Colapinto . La fecha será determinante para un campeonato que entra en su tramo final.

La Fórmula 1 llega al Gran Premio de Las Vegas con un escenario lleno de tensión: la lucha por el título y la presencia del argentino Colapinto generan un interés central en una fecha que puede marcar la recta final del campeonato.

Un circuito exigente y una historia singular

El Gran Premio de Las Vegas se corre en un circuito callejero de 6,201 kilómetros y 17 curvas. La ciudad vivió su primera carrera en 1981 en Caesars Palace, regresó en 2023 ya como trazado urbano y vio victorias recientes de Max Verstappen y George Russell.

Norris, Piastri y Verstappen corren al límite

La batalla por el título muestra una Fórmula 1 mucho más peleada. Lando Norris lidera con 390 puntos, seguido de Oscar Piastri a 24 y de Verstappen a 49, lejos del dominio que tuvo en años anteriores. Con 83 puntos por disputar, cada sesión cuenta.

Leer más: Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto encara un desafío importante

Colapinto atraviesa un 2025 difícil con Alpine, pero sus actuaciones le permitieron asegurar su rol como piloto de reserva para 2026. Su participación en el Gran Premio de Las Vegas añade atractivo a un fin de semana decisivo para la Fórmula 1.

Horarios del GP