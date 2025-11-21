Magdalena: "La Asamblea fue opaca y sin gestión: Colón necesita cambiar rumbo"

Ricardo Magdalena cuestionó el balance y apuntó contra la conducción saliente de Colón. "El club está mal más allá de lo que diga el balance", tiró.

Tras la Asamblea Ordinaria celebrada en Colón , Ricardo Magdalena, candidato a presidente por la agrupación que lleva su nombre, expresó una dura crítica sobre el desarrollo del encuentro y sobre los números presentados por la Comisión Directiva. En diálogo con la prensa, dejó en claro que lo vivido estuvo lejos de generar claridad y que la falta de gestión explica el presente crítico del club.

“Encontré lo que esperaba: una Asamblea opaca. Se acomodan los datos a la perspectiva del momento. Nos hablan de una ganancia de casi 288 millones de pesos, pero la realidad no coincide con eso” , remarcó.

Magdalena hizo referencia a una frase célebre para explicar lo vivido: “Como dijo alguien, la única verdad es la realidad. Acá la realidad es que Colón está mal, más allá de lo que diga el balance”.

Dardos a la gestión y cuestionamiento institucional

Si bien aclaró que “no pongo en duda que los dirigentes sean colonistas”, cuestionó con firmeza su capacidad de conducción: “Lo que critico es que no hubo gestión. Faltó gestión en todos los planos, y eso llevó a un fracaso inevitable”, disparó.

También se refirió a la Comisión Directiva saliente, que no se presentará en las próximas elecciones: “No se presentan porque el resultado de su gestión fue deficiente. No coincido con que haya sido la más votada de la historia. En porcentaje, hubo otras que sacaron más respaldo”.

Estatuto desfasado y necesidad de reformas

Magdalena insistió en que parte de los problemas del club radican en su estructura normativa: “Tenemos un estatuto obsoleto que hay que modificar. Ya en 2018-2019 propuse que el mandato sea de tres años. Dos es corto, cuatro era largo. Además insistí en el voto del interior, que por suerte se ha aplicado. Pero los tres años nunca se tuvieron en cuenta”, recordó.

Asimismo, explicó que le tocará afrontar como parte del balance futuro el semestre correspondiente a esta gestión, algo que, según dijo, evidencia vacíos legales.

Sobre los números y los contratos

Respecto a la polémica por los montos de los contratos de los futbolistas, Magdalena se mostró cauto: “No vi una gran mentira ahí. Los números que mencionaron son similares a los que manejo. Lo que está mal es que no estén al día y que no se haya gestionado para pagar. Esa deuda será herencia de la próxima conducción”, advirtió.

“Voy a tener que poner dinero para siquiera arrancar con esta situación. Esa es la realidad financiera del club hoy”, agregó.

“Vine a escuchar, no a confrontar”

Pese a las críticas, destacó que su presencia fue bajo un perfil de escucha activa: “Participé poniendo atención. Escuché todas las expresiones, algunas más subidas de tono, otras no. Todas tenían su razón. Es necesario escuchar a todos los colonistas”, afirmó.

Un cierre con mensaje electoral

Magdalena dejó una frase que resume su postura de cara a los comicios: “La gente me va a votar no para que me queje de lo que hicieron los que estuvieron, sino para demostrar lo que estoy capacitado para hacer hacia adelante”.