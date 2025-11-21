Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, alerta: Dómina sorteó la revisación médica en Cádiz y está a un paso de la firma

Jerónimo Dómina sorteó la revisación médica para convertirse en nuevo jugador de Cádiz, y firmará su contrato. Cuánto recibirá Unión.

21 de noviembre 2025 · 17:33hs
Unión, alerta: Dómina sorteó la revisación médica en Cádiz y está a un paso de la firma

El futuro de Jerónimo Dómina ya está en España. El delantero de 20 años, surgido en las inferiores de Unión, superó la revisión médica y está a un paso de firmar su vínculo con el Cádiz CF, por cuatro temporadas y media, a partir del mercado invernal europeo. Desde enero, si no surgen imprevistos, será dirigido por Gaizka Garitano.

Aunque llegará como agente libre, Unión recibirá cerca de 400.000 dólares por derechos de formación, una cifra que, si bien está lejos de su potencial deportivo, al menos representa un ingreso concreto tras una negociación que derivó en conflicto.

“Primer refuerzo invernal del Cádiz”

Según adelantó Cadena SER y confirmó diario AS, Dómina será el primer fichaje del conjunto gaditano para la segunda parte de la temporada. El propio dirigente Juan Cala había anticipado que irían por un delantero. La operación tomó forma en las últimas semanas y fue respaldada por el especialista en fichajes César Luis Merlo, quien informó que existía un acuerdo verbal entre el club español y el jugador.

Todo está encaminado a su oficialización en los próximos días.

Un caso que marcó distancia con Unión

Dómina no juega desde mediados de julio. La decisión del club de relegarlo surgió tras su negativa a renovar contrato, a pesar de que la dirigencia ofreció condiciones ampliamente mejoradas.

En agosto, Unión emitió un comunicado detallando los sucesivos intentos de acuerdo: “Desde el año 2024, la Comisión Directiva ha mantenido conversaciones tanto con el jugador como con su representante Leandro Varino, presentando propuestas contractuales que incluían una mejora salarial siete veces mayor a su contrato vigente, retroactiva, junto con una suma fija en dólares. Estas propuestas fueron reiteradas en diversas oportunidades durante el transcurso de 2025”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RadioCadiz/status/1991866585808785896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991866585808785896%7Ctwgr%5E2900d5d6ce8583270d497aba2aea56d9dcb9bc9f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Ffutbol%2Fsegunda%2Fjeronimo-domina-firmara-cuatro-temporadas-y-media-con-el-cadiz-f202511-n%2F&partner=&hide_thread=false

Incluso le permitieron jugar con la reserva ante Tigre, un gesto con el que buscaron recomponer el vínculo. Sin embargo, la respuesta final también fue negativa.

“El sábado 2 de agosto el club, por intermedio de su presidente, le envió una carta documento dejando constancia fehaciente de la propuesta realizada, para evitar especulaciones”, remarcó la institución.

Dómina: del alto impacto al final anticipado

Su irrupción en Primera fue una de las apariciones más prometedoras de Unión en los últimos años. Con personalidad, gol y proyección, parecía destinado a consolidarse como titular. Sin embargo, el conflicto contractual frenó su crecimiento en el Tatengue.

Relegado al filial, respondió en cancha: dos goles y una asistencia, aunque eso no alcanzó para revertir la postura de su entorno.

Lo que viene

Si todo avanza según lo previsto, Jerónimo Dómina se convertirá en jugador del Cádiz en enero de 2026, con el desafío de relanzar su carrera en Europa tras casi seis meses sin competencia oficial.

Unión, mientras tanto, recibe un ingreso por formación, pero se queda sin una de sus principales apariciones jóvenes de los últimos tiempos.

