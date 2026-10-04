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Almirante Brown no levanta cabeza, perdió ante San Telmo y se alejó de Colón

La Fragata cayó 3-2 en la Isla Maciel, sumó su tercera derrota consecutiva y acumula cinco partidos sin ganar. Marcha sexto con 46 puntos, a seis de Colón, que se ubica por delante en la tabla y sigue firme en la pelea por el Reducido.

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2026 · 20:16hs
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Almirante Brown no levanta cabeza, perdió ante San Telmo y se alejó de Colón

Almirante Brown atraviesa un momento preocupante en la Primera Nacional. Este domingo, el equipo de Alejandro Montenegro perdió 3-2 frente a San Telmo, como visitante, por la fecha 32 de la Zona A, y profundizó una crisis futbolística que comienza a comprometer sus aspiraciones de clasificación.

Milton Zanotti y Leonardo Jara marcaron para el conjunto de Isidro Casanova, que volvió a mostrar dificultades defensivas y pagó caro sus errores. Para el Candombero anotaron Elías Britez, Martín Batallini y Jerónimo Porto, en una victoria clave para sus propias necesidades en la lucha por alejarse de los últimos puestos.

El Aurinegro acumula tres caídas consecutivas y cinco encuentros sin triunfos, con un balance de tres derrotas y dos empates. La seguidilla negativa le hizo perder terreno en la tabla y dejó en evidencia las dificultades para encontrar respuestas en un tramo decisivo del campeonato.

Colón le sacó seis puntos y mira desde arriba

Con este resultado, Almirante Brown quedó momentáneamente en el sexto puesto de la Zona A, con 46 unidades, mientras que Colón suma 52 y le lleva seis puntos de ventaja. La diferencia refleja el terreno que perdió la Fragata en las últimas jornadas y la importancia de recuperar la regularidad para no comprometer su lugar entre los equipos que aspiran a disputar el Reducido.

El partido en la Isla Maciel tuvo un desarrollo cambiante. San Telmo golpeó dos veces en apenas dos minutos durante la primera etapa, con los tantos de Britez y Batallini. Zanotti descontó a los 39 minutos y renovó las esperanzas del visitante, que encontró espacios para atacar, aunque sin conseguir el empate antes del descanso.

En el complemento, Porto estableció el 3-1 a los 52 minutos y volvió a complicar al equipo de Montenegro. Jara, diez minutos más tarde, marcó el segundo descuento, pero los intentos finales de Almirante no alcanzaron. Joaquín Enrico respondió ante las oportunidades de Tomás Villoldo y el Mirasol se quedó con las manos vacías.

Obligado a reaccionar ante San Miguel

La próxima presentación será en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, donde Almirante Brown recibirá a San Miguel. Será una oportunidad importante para cortar la mala racha, recuperar confianza y evitar que la distancia con los equipos que lo preceden siga aumentando.

La Fragata necesita volver a ganar para sostener sus aspiraciones de ingresar al Reducido. Con cinco fechas sin festejos y tres derrotas al hilo, el margen de error se achica y la preocupación crece entre sus hinchas, mientras Colón conserva una ventaja de seis puntos en la Zona A.

En los otros encuentros disputados este domingo, Central Norte y Racing de Córdoba igualaron 1-1 en Salta, mientras que Chaco For Ever y Defensores de Belgrano empataron 2-2.

Almirante Brown San Telmo Colón
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