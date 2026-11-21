Con un gol de Norberto Briasco, el Guapo venció por 1-0 al Halcón de Varela y ahora espera en la siguiente ronda del Torneo Clausura

Barracas Central venció a Defensa y Justicia 1-0 y se metió en cuartos de final del Clausura.

Barracas Central dio el golpe, venció por 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela gracias al gol de Norberto Briasco de cabeza y se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. En la próxima fase se enfrentará al ganador del partido entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza.

El Guapo mostró eficacia para aprovechar su oportunidad y resistió los intentos de reacción de Defensa y Justicia, que no pudo encontrar el camino para alcanzar el empate.

Con este resultado, Barracas se convirtió en uno de los primeros equipos en meterse entre los ocho mejores del Torneo Clausura y alimenta la expectativa de seguir avanzando en la fase decisiva.

La clasificación adquiere un valor especial por haberse conseguido fuera de casa y en un partido de eliminación directa, donde cualquier error podía resultar decisivo.