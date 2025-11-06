Alpine publicó un posteo sugerente que podría anticipar la renovación de Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Gran Premio de Brasil y en lo inmediato habría una definición sobre su futuro

La escudería francesa de Formula 1 Alpine realizó una publicación en su redes sociales oficiales con la fecha de este viernes, 7 de noviembre de 2025, día en el que se rumorea que podrían renovar el contrato del piloto argentino Franco Colapinto.

La publicación fue acompañada de la frase “¿Ya hicieron los cálculos?” y un emoji pensativo, y se cargó de comentarios pidiendo por la confirmación de que el pilarense correrá en la máxima categoría durante un año más.

Franco Colapinto se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo para la disputa del Gran Premio de Brasil, al que catalogó como su carrera “de casa”, por ser la más cercana a nuestro país y llenarse de argentinos en las tribunas.

En el día previo al comienzo de la carrera de Brasil, por la vigesimoprimera fecha de la temporada 2025 de la Formula 1, una publicación del equipo de prensa de Alpine fortaleció los rumores de que Colapinto podría renovar su contrato con la escudería francesa.

El posteo fue muy conciso e incluyó los números 07, 11 y 25, la fecha del próximo viernes, 7 de noviembre, junto con la consulta “Have you done the maths yet” (¿Ya hicieron los cálculos?).

Además de los crecientes rumores sobre la posible renovación del argentino, la sumatoria de los números que conforman la publicación da como resultado 43, el número que utiliza Colapinto en su monoplaza, en lo que se espera que sea un guiño para la confirmación de la firma del nuevo contrato.

Franco Colapinto ha tenido un aceptable rendimiento en lo que va de la temporada 2025, con un P11 en el Gran Premio de los Países Bajos como su mejor resultado, con un auto que no tiene ritmo para acercarse a la zona de puntos.

Además, el argentino ha sido notablemente más rápido, y menos errático, que el australiano Jack Doohan, quien había comenzado el año a bordo del coche, y ha terminado por delante de su compañero de equipo, el experimentado Pierre Gasly, en seis ocasiones de las 14 veces en las que han compartido equipo.