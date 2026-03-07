Uno Santa Fe | Ovación | Mercedes

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Las escuderías de la F1, Mercedes y Alpine, donde corre Franco Colapinto, recibieron unas sanciones en la previa de la carrera del Gran Premio de Australia

7 de marzo 2026 · 12:37hs
Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Las escuderías de Fórmula 1, Mercedes y Alpine, esta última donde se desempeña el argentino Franco Colapinto, recibieron unas sanciones en la previa de la carrera del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato.

Alpine tendrá que pagar 5.000 euros por sacar a pista al francés Pierre Gasly sin el tapacubos. Mercedes, por su parte, deberá abonar 7.500 euros debido a que en un momento salió a girar el italiano Andrea Kimi Antonelli con el ventilador.

El caso de la escudería alemana fue más grave, ya que el artefacto se le salió mientras Antonelli giraba y lo terminó chocando el británico Lando Norris (McLaren), lo cual afectó su registro en la Q3 de la clasificación.

• LEER MÁS: Colapinto, preocupado por la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

Problemas con el componente de energía para Russell

La sanción de 7.500 euros no es el único dolor de cabeza para Mercedes en esta primera fecha del campeonato.

Esto se debe a que la escudería que este sábado por la madrugada consiguió el 1-2 en la clasificación le instaló un nuevo componente de energía, una electrónica de control y un componente auxiliar al británico George Russell, quien consiguió la pole position.

Esto complica mucho al británico, ya que solo pueden usar dos componentes de energía durante toda la temporada. En caso de utilizar uno nuevo durante otro Gran Premio, sufriría una penalización en la parrilla de largada.

Mercedes Alpine Franco Colapinto
Noticias relacionadas
colapinto, preocupado por la clasificacion en australia: es muy dificil solucionarlo tan rapido

Colapinto, preocupado por la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

lo que le queda a colon en el mano a mano con huracan las heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Villa Dora cayó frente a River Plate en Buenos Aires en sets corridos.

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

En un ajustado e intenso partido, Pampas derrotó a Capibaras XV.

Capibaras XV perdió el invicto ante Pampas en Buenos Aires

Lo último

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Último Momento
¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

¿Qué riesgos enfrenta Argentina por su alineamiento con Washington en el conflicto de Medio Oriente?

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: Es un milagro

Un policía baleado en el cuello al frustrar un robo fue operado y está fuera de peligro: "Es un milagro"

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: Vamos a terminar con el adoctrinamiento

Romina Diez apoyó a Universitarios por la Libertad: "Vamos a terminar con el adoctrinamiento"

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Conmoción: denuncian que desconocidos ingresaron a una casa, mataron a un gato y lo dejaron colgado de una sombrilla

Ovación
Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

Lo que le queda a Colón en el mano a mano con Huracán Las Heras para sellar la permanencia

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

River fue más y Villa Dora volvió a perder en la Liga Argentina Femenina

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

Sin lugar en Boca, Lucas Blondel fue presentado en Huracán

En medio de una gravísima crisis, Newells estaría cerca de abrochar un refuerzo

En medio de una gravísima crisis, Newell's estaría cerca de abrochar un refuerzo

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Sanción para el equipo de Colapinto y Mercedes luego de la clasificación en el GP de Australia

Policiales
Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Liberaron al suboficial investigado por la muerte de su esposa tras confirmar los peritajes que se trató de una decisión personal

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe