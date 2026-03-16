El uno por uno del empate de Unión ante Boca en el 15 de Abril

El Unión de Leo Madelón no pudo sostener la ventaja al igual que en Avellaneda, y terminó empatando 1-1 ante Boca en el 15 de Abril.

Unión empató 1-1 ante Boca en el estadio 15 de Abril por una nueva fecha del Torneo Apertura. El equipo rojiblanco fue superior durante el primer tiempo y logró plasmar esa ventaja en el marcador con un golazo de Julián Palacios, tras una buena jugada por la derecha que terminó con una gran definición dentro del área.

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En el complemento, el conjunto visitante reaccionó y encontró el empate a los 11 minutos con un tanto de Miguel Merentiel. Luego el partido se volvió abierto, con chances para ambos lados: Matías Mansilla fue clave para sostener la igualdad, mientras que Unión también tuvo oportunidades sobre el final que no logró concretar. Con este resultado, el Tate se mantiene como escolta en la Zona A.

Palacios.jpg El Unión de Madelón jugó un gran primer tiempo pero no pudo sostener la ventaja en el complemento. UNO Santa Fe / José Busiemi

Las calificaciones de los jugadores de Unión ante Boca

Matias Mansilla (7): Dos tapadas notables en el segundo tiempo ante Bareiro, nada qué hacer en el gol; el arquero de Unión volvió a mostrarse seguro y confiable como en la mayoría de los partidos.

Lautaro Vargas (6): Jugó un gran primer tiempo férreo y atento en la marca, pero además volvió a mostrarse como opción en ataque metiendo el centro que terminó con el gol de Palacios; bajó su nivel en la etapa complementaria.

Maizon Rodríguez (6): Fueron más las acciones de juego en las que se impuso que las veces que perdió con los delanteros; en el segundo tiempo ganó en el área rival pero Marchesín alcanzó a despejar el cabezazo del central uruguayo.

Juan Pablo Ludueña (6): Si bien en el segundo tiempo Unión sufrió en defensa se mostró seguro y expeditivo en la lucha con los dos delanteros que tuvo Boca, aportando algunos buenos cierres.

Mateo Del Blanco (7): En el primer tiempo salvó en la línea lo que hubiera sido gol de Merentiel; se mostró siempre como opción para pasar al ataque y demostrar un enorme despliegue la pidió siempre y no se cansó de ir a todas.

Julián Palacios (8): Un golazo para poner al Tate arriba, es notable su evolución en este campeonato, pisa el área rival con criterio y hace un notable despliegue por el carril; es hoy el jugador más desequilibrante que tiene el equipo.

Mauro Pittón (5): Discreto partido, si bien es un jugador que siempre cumple en este partido no estuvo preciso con la pelota y en algunos pasajes del partido le costó hacer pie en el medio.

Rafael Profini (6): Correcto partido, en la primera etapa probó con un remate que se fue por encima del travesaño metió y corrió a lo largo de los 90 minutos demostrando que esta en un gran presente.

Brahian Cuello (5): En el primer tiempo se mostró activo definiendo por arriba dentro del área pero luego fue bajando su rendimiento y termino siendo reemplazado.

Marcelo Estigarribia (5): Está claro que el corte que sufrió en la frente lo condicionó pero igual se encargo de luchar y mostrar sacrificio para intentar complicar a los centrales de Boca.

Cristian Tarragona (6): Le faltó el gol pero hizo un buen trabajo de espaldas, aguantando el balón generando infracciones y peleando todas las pelotas muy comprometido con el juego.

Misael Aguirre (-): Le costó el partido y es lógico ya que tiene muy pocos partidos con la camiseta de Unión; no se animó a encarar tanto pero se mostró ordenado para dar una mano en el retroceso.

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Diego Armando Diaz (-): No estuvo fino sino Unión hubiese ganado el partido ya que en el final remato desviado cuando había quedado de frente al arco le costó aguantar la pelota.

Santiago Grella (-): Pocos minutos en cancha por lo cual entro poco en juego se volcó por el sector izquierdo para intentar asociarse con Del Blanco.