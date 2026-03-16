Madelón: "Unión es respetado y está a la altura de los grandes"

Leonardo Madelón analizó el 1-1 ante Boca, destacó el nivel de su equipo y aseguró que Unión sigue en el camino correcto.

Tras el empate ante Boca, Leonardo Madelón ofreció su habitual análisis en conferencia de prensa y dejó en claro que valora el punto obtenido frente a un rival de jerarquía. Para el DT de Unión , el desarrollo del partido fue equilibrado y el resultado terminó reflejando lo ocurrido en el campo.

“Hoy Boca se ocupó de controlar a Unión y eso para nosotros es muy bueno. Fuimos un equipo respetado”, remarcó el entrenador. Además, recordó que el equipo mantiene un buen rendimiento como local: “Estamos invictos en casa y eso también habla bien del trabajo que se viene haciendo”.

Un partido cambiante y con momentos para cada uno

Madelón reconoció que durante algunos pasajes del encuentro su equipo tuvo dificultades para acomodarse, especialmente en el inicio del partido, cuando Boca logró manejar la pelota.

“Los primeros 30 minutos nos costó. Ellos nos sacaron la pelota y nos hicieron largos, pero después nos acomodamos. Cuando pusimos a Cristian Tarragona más arriba para incomodar a Leandro Paredes, empezamos a encontrar espacios”, explicó.

De todos modos, el DT consideró que el empate terminó siendo lógico: “Lo podías ganar, pero también lo podías perder. Boca tiene jugadores de mucho nivel”.

La jugada polémica del empate de Boca ante Unión

Durante la conferencia también se refirió a la acción previa al gol de Boca, donde varios jugadores de Unión reclamaron una falta sobre Julián Palacios.

“Sí, fue falta, pero si el VAR no llamó es porque no lo vieron o consideraron que no era. Yo no hago hincapié en eso. Los partidos hay que ganarlos haciendo los goles”, expresó, evitando profundizar en la polémica arbitral.

Elogios para Mansilla y confianza en el equipo

El entrenador también destacó el rendimiento del arquero Matías Mansilla, quien tuvo intervenciones determinantes para sostener el resultado.

“Mansilla tapó dos o tres pelotas claras de gol, está pasando un gran momento. Pero nosotros también tuvimos situaciones para ampliar el marcador”, explicó.

Unión, un equipo con identidad

Por último, Madelón resaltó el crecimiento colectivo del equipo y aseguró que Unión ha logrado construir una identidad dentro de la cancha.

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“Es un equipo dinámico, intenso, que juega con transiciones rápidas. Nuestro fuerte es el grupo. No somos un equipo pasivo, somos un equipo activo que está siempre en movimiento”, describió.

Pensando en lo que viene, el entrenador ya puso la mira en el próximo desafío ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. “Ahora hay que prepararse bien para lo que viene. Estamos en zona de clasificación y vamos por buen camino”, concluyó.