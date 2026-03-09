Toto Wolff busca ser accionista de Alpine, el equipo donde corre Franco Colapinto

El director ejecutivo de Mercedes habría presentado una oferta para adquirir el 24% de Alpine, la operación le daría peso en las decisiones del equipo.

El mercado político y empresarial de la Fórmula 1 podría sumar un nuevo capítulo. El austríaco Toto Wolff , actual director ejecutivo de Mercedes , habría presentado una oferta para adquirir parte de las acciones de Alpine , la escudería francesa donde compite el argentino Franco Colapinto , en una maniobra que también tendría impacto en el futuro de Christian Horner dentro de la categoría.

De acuerdo con una información publicada por el medio británico The Telegraph , Toto Wolff estaría interesado en quedarse con el 24% de las acciones de Alpine , porcentaje que actualmente pertenece a inversores privados . La operación, de concretarse, lo convertiría en uno de los accionistas más influyentes dentro de la escudería , permitiéndole tener participación directa en decisiones estratégicas del equipo que compite en la Fórmula 1 .

Actualmente, el Renault Group mantiene el control mayoritario de la estructura deportiva, ya que posee el 76% del paquete accionario, mientras que el porcentaje restante está distribuido entre diferentes inversores. Ese es precisamente el bloque que Wolff estaría intentando adquirir.

Qué impacto tendría en el equipo de Franco Colapinto

La posible llegada del dirigente austríaco al accionariado de Alpine también generaría repercusiones en el plano deportivo. La escudería francesa atraviesa una etapa de reorganización interna luego de una temporada compleja en la que terminó última en el Campeonato de Constructores.

Actualmente, el equipo tiene como pilotos titulares al francés Pierre Gasly y al argentino Franco Colapinto, uno de los nombres que más expectativa genera dentro del automovilismo sudamericano. Con la eventual entrada de Wolff como accionista, el proyecto deportivo de Alpine podría experimentar cambios en su estructura de gestión, especialmente en lo relacionado con la planificación a mediano plazo y el desarrollo técnico.

La maniobra que complicaría el regreso de Christian Horner

La posible operación también tendría un trasfondo político dentro de la Fórmula 1. Según trascendió en medios europeos, el desembarco de Toto Wolff en el accionariado de Alpine podría bloquear cualquier intento de Christian Horner de regresar a la categoría a través de esa escudería.

La relación entre ambos dirigentes es conocida por su historial de tensiones dentro del paddock, lo que le daría a esta negociación una dimensión que excede lo meramente empresarial. Si Wolff se convierte en accionista del equipo francés, su presencia en la estructura podría limitar la posibilidad de que Horner tenga influencia o un eventual rol dentro del proyecto deportivo.

El recorrido de Toto Wolff en la Fórmula 1

La relación de Toto Wolff con la Fórmula 1 comenzó en 2009, cuando adquirió una participación accionaria en el equipo Williams, dando sus primeros pasos dentro de la categoría desde el plano empresarial. En 2013 dejó su cargo en esa estructura para asumir como director ejecutivo de Mercedes, escudería con la que protagonizó uno de los ciclos más dominantes de la historia reciente del automovilismo.

Durante ese período, el equipo alemán consiguió siete campeonatos consecutivos de pilotos entre 2014 y 2020, con seis títulos del británico Lewis Hamilton y uno del alemán Nico Rosberg, además de consolidarse como una de las estructuras más poderosas del campeonato.

Ahora, más de una década después de su desembarco en la categoría, Wolff podría volver a mover fichas en el tablero empresarial de la Fórmula 1, esta vez con la mirada puesta en Alpine, una escudería que intenta reconstruirse y que tiene en Franco Colapinto a uno de sus protagonistas dentro de la parrilla actual.