Andrés Yllana, el ex-Colón que vuelve a sonar fuerte en Deportivo Madryn

Andrés Yllana, de un breve paso por Colón, suena fuerte para reemplazar a Leandro Gracián como nuevo DT de Deportivo Madryn.

9 de diciembre 2025 · 11:50hs
Deportivo Madryn comenzó a mover rápido sus fichas tras la salida de Leandro Gracián, y el nombre que tomó impulso inmediatamente fue el de Andrés Yllana, quien aparece como el principal candidato para hacerse cargo del plantel aurinegro de cara al próximo tramo de la Primera Nacional. El entrenador, con pasado reciente en Aldosivi y también recordado por su etapa al frente de Colón de Santa Fe, es el elegido por la dirigencia patagónica para encabezar un nuevo proyecto deportivo.

Yllana no es un desconocido para la institución: en 2023 tuvo su primer ciclo en Madryn, donde dejó una muy buena impresión en términos de trabajo, metodología y vínculo con el plantel. Por eso, en medio de la necesidad de una conducción clara tras la partida de Gracián, su nombre volvió a aparecer como opción inmediata.

¿Segunda etapa del Chueco Yllana en Deportivo Madryn?

De concretarse su llegada, sería su segunda etapa en el club de Chubut, con la misión de ordenar rápidamente el equipo y reacomodarlo en una categoría siempre exigente y pareja como la Primera Nacional. Su paso por Colón, más allá de lo breve que fue, le permitió también sumar experiencia en un contexto de alta presión, algo que en Madryn consideran valioso para lo que viene.

La dirigencia ya inició contactos formales y confía en cerrar su incorporación en los próximos días, convencida de que Yllana reúne las condiciones para darle continuidad al proyecto y potenciar a un plantel que necesita reencontrar regularidad.

Si el acuerdo se termina de sellar, Deportivo Madryn apostará nuevamente por un entrenador que conoce la casa, comprende la idiosincrasia del club y llega con el impulso de su reciente trayectoria en el fútbol argentino.

