Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Colón (SJ) y Unión (SF) protagonizan el partido saliente de la noche en la Zona A1 del Apertura. En la A2, se completa una jornada cargada de acción con cuatro encuentros en simultáneo.

La fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Santafesina de Básquet sigue su curso y este jueves tendrá continuidad con una programación atractiva en las zonas A1 y A2, luego de un arranque que dejó resultados importantes y movimientos en las tablas.

El martes se disputaron cuatro encuentros en la A1, donde Alma Juniors dio la nota al quitarle el invicto a Rivadavia Juniors. Además, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Sanjustino y Banco Provincial lograron sus primeras victorias en el certamen.

Zona A1 del Apertura: choque de líderes en el Félix Colombo

Toda la atención estará puesta en San Justo, donde desde las 21.30 se disputará el gran partido de la jornada: Colón de San Justo recibirá a Unión de Santa Fe en el estadio Félix Colombo.

Ambos equipos llegan invictos (2-0) y comparten la parte alta de la tabla, por lo que el duelo no solo pone en juego el liderazgo, sino también la consolidación de dos proyectos que arrancaron con paso firme.

En la previa, Alma Juniors manda con récord de 2-1, mientras que el resto de los equipos busca acomodarse en una tabla muy pareja.

Zona A2 del Apertura: cuatro partidos para darle forma a la tabla

La actividad también será intensa en la Zona A2, donde se disputarán cuatro encuentros en simultáneo desde las 21.30:

Alumni vs. Macabi

Regatas Coronda vs. Argentino (SC)

Centenario vs. Santa Rosa

Kimberley vs. UNL

En el inicio de la fecha, Regatas Santa Fe ratificó su gran momento al vencer como visitante a CUST B por 84-70. El Lagunero revirtió el desarrollo en el cierre con un contundente parcial de 19-4 en los últimos minutos, para mantenerse con puntaje ideal.

Junto a Kimberley, Regatas lidera la zona con récord de 2-0, en un pelotón que promete mucha paridad a lo largo del torneo.

Un jueves clave

Con duelos directos en la parte alta y varios equipos buscando afirmarse, la tercera fecha empieza a marcar tendencias en el Apertura. El cruce entre Colón (SJ) y Unión (SF) aparece como el plato fuerte de una jornada que puede empezar a definir el mapa de cada zona.