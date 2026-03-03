Temporal en Santa Fe: 29 árboles y ramas de gran porte caídas, más de 20 postes afectados y 10 cables cortados

El municipio mantiene activo el operativo de asistencia y monitoreo ante la inestabilidad prevista para los próximos días

Tras las intensas precipitaciones y ráfagas de viento registradas desde la madrugada de este martes, la ciudad de Santa Fe reportó un saldo significativo de daños: 29 árboles y ramas de gran porte caídas , más de 20 postes caídos o con riesgo de caída y alrededor de 10 cables cortados .

Desde la Municipalidad informaron que continúa activo el operativo de monitoreo y asistencia en distintos sectores, con cuadrillas desplegadas para atender reclamos y garantizar la seguridad de los vecinos.

Según los registros oficiales, la lluvia acumulada fue de entre 40 y 50 milímetros, dependiendo de la zona, con ráfagas de viento que alcanzaron los 65 km/h durante la madrugada. Pese a la intensidad del fenómeno, el sistema de drenaje respondió de manera adecuada y no se registraron anegamientos de gran magnitud.

El director de Gestión de Riesgo, Luis Mariano Cabal, explicó que el Protocolo Base se activó desde el lunes ante la alta probabilidad de lluvias. “Se comenzaron a limpiar todos los puntos críticos y se pusieron en preparación las bombas, que reaccionaron muy bien. Las bombas 1, 2, 3 y 4 están funcionando, mientras que las demás actúan por gravedad”, detalló.

El funcionario señaló que el mayor impacto estuvo vinculado al viento, que provocó la caída de ejemplares de gran porte y daños en el tendido eléctrico y postes. “El viento nos dejó un saldo importante, por eso seguimos con las cuadrillas trabajando en distintos puntos de la ciudad”, agregó.

Datos de lluvia

La red de estaciones meteorológicas municipales registró, hasta las 11 de este martes 3 de marzo, los siguientes valores:

-DOAE (COBEM): 50,75 mm

-Centro: 37,25 mm

-Delegación Alto Verde: 37,50 mm

-CIC F. Zuviría: 39,50 mm

La intensidad máxima fue de 57 mm/h en la zona centro a las 6:05, mientras que la ráfaga más fuerte alcanzó los 65,7 km/h, con dirección sud sudeste (SSE), en el CIC F. Zuviría a la 1:35.