DNI y pasaportes: el Renaper actualizó los aranceles

El nuevo tarifario para DNI y pasaportes fue informado este martes por el Ministerio del Interior y comenzará a regir el jueves

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) actualizó los aranceles que cobra por la gestión y la elaboración de DNI y pasaportes . El nuevo tarifario, informado este martes por el Ministerio del Interior , comenzará a regir a partir del próximo 6 de marzo.

El nuevo esquema de valores alcanza, además de a la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes , otros servicios como el de validación digital .

dni registro civil números.jpg

Nuevos aranceles para tramitar DNI y pasaportes

Para personas argentinas, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo sin cargo hasta los seis meses. En tanto, el primer ejemplar de DNI por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad, así como las actualizaciones a los cinco, ocho y catorce años, tendrán un costo de $10.000 por trámite.

Los nuevos ejemplares –ya sea por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción– también costarán $10.000. El trámite exprés costará un adicional de $16.000 (total $26.000), la modalidad 24 horas suma $31.000 (total $41.000) y el trámite al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un adicional de $47.000 (total $57.000).

Para extranjeros la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Los trámites de actualización, rectificación o cambio de domicilio para extranjeros también tendrán un costo de $20.000 por cada gestión.

El esquema tarifario incorpora valores para servicios digitales vinculados a la validación de identidad y verificación de datos. Por ejemplo, la verificación de vigencia de DNI, validación de datos, o avisos de fallecimiento tiene un costo escalonado: $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales, $35 por transacción para volúmenes entre 40.000 y 2 millones, y $20 para consumos superiores a 2 millones de transacciones. La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte tienen una tarifa de $70 cada una. Para los establecimientos de la Administración Pública Nacional, estos servicios se ofrecen a tarifas reducidas, desde $2 hasta $7 por transacción, dependiendo del tipo de servicio y el volumen mensual.

En cuanto al pasaporte con entrega regular el costo asciende a $100.000. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.

En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.