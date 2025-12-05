Argelia, un rival con historia, experiencia y peligrosidad para la Argentina en el Mundial 2026

Argelia será uno de los rivales de la Argentina en el Mundial 2026. Tiene como gran figura a Riyad Mahrez, extremo derecho de 34 años que aporta jerarquía y desequilibrio.

Tras el sorteo realizado en Washington, la Selección Argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J junto a Austria, Jordania y Argelia. Este último, un seleccionado con larga trayectoria en el fútbol africano y presencia constante en las grandes citas, aparece como uno de los rivales más exigentes de la zona.

Argelia ocupa actualmente el puesto 35 del ranking FIFA y logró su clasificación a la Copa del Mundo con autoridad: ganó su grupo en las Eliminatorias Africanas con comodidad y selló el pasaje al Mundial con una victoria decisiva ante Somalia en octubre pasado. Será la quinta participación mundialista de los “Zorros del Desierto”, recordados también por el polémico desenlace de España 1982, que afectó sus posibilidades de avanzar. Su mejor actuación se dio en Brasil 2014, cuando llevaron a Alemania al alargue en los octavos de final; aquel equipo germano terminaría levantando el título.

El combinado argelino está dirigido por Vladimir Petkovic, un entrenador bosnio de amplia experiencia internacional, que asumió en reemplazo de Djamel Belmadi. Este último había logrado la Copa Africana de Naciones pero no pudo clasificar al equipo rumbo a Qatar 2022. Petkovic se inclinó por un 4-3-3 agresivo, con extremos punzantes y mucha movilidad en ofensiva.

Quiénes son las grandes figuras de Argelia

La gran figura del seleccionado es Riyad Mahrez, extremo derecho de 34 años que aporta jerarquía y desequilibrio. Actualmente en Al-Ahli de Arabia Saudita, dejó su huella en el Leicester campeón de la Premier League y luego brilló en el Manchester City de Pep Guardiola, donde se consolidó como uno de los delanteros más determinantes de Europa durante varios años.

Otro nombre destacado es Mohamed El Amine Amoura, delantero del Wolfsburgo alemán. Rápido, incisivo y con alta capacidad de definición, el atacante se mueve por los costados, pisa el área con frecuencia y ha sido clave en la renovación ofensiva argelina.

Con jerarquía individual, experiencia mundialista y un modelo de juego ofensivo, Argelia se perfila como uno de los desafíos más serios que enfrentará la Argentina en la fase de grupos. Un rival que combina calidad técnica, velocidad y un plantel habituado a grandes escenarios.