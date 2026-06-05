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¿Qué pasará con los jugadores que no quieran irse de River?

River avanza con una reestructuración de su plantel y el presidente, Stefano Di Carlo, dejó una advertencia para los futbolistas que no serán tenidos en cuenta

5 de junio 2026 · 19:00hs
¿Qué pasará con los jugadores que no quieran irse de River?

River avanza con una profunda reestructuración de su plantel y el presidente, Stefano Di Carlo, dejó una advertencia para los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el DT Eduardo Coudet. Durante una reunión de la Comisión Directiva, confirmó que alrededor de 15 jugadores se irán y dijo que quienes rechacen una salida serán apartados.

Limpieza en River

“Alguno que no quiera salir, que puede pasar, entrenará de manera aislada en doble o triple turno”, afirmó Di Carlo.

Además, el presidente remarcó que el club no tendrá “pasividad ni quietud” en este proceso y que “apartará al jugador lo que sea necesario” si no acepta una transferencia, préstamo o rescisión de contrato.

La depuración forma parte de un plan encabezado por el director deportivo Pablo Longoria, con el objetivo de reducir la masa salarial y conformar un plantel más corto y competitivo para afrontar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

“El mercado de pases va a ocurrir en dos etapas: prioridades extremas teniendo en cuenta la pretemporada en España y otra luego de la pretemporada, al ser un receso tan largo por el Mundial. Este equipo no va a existir como tal; con 15 salidas, el punto de partida no será el mismo”, explicó el presidente. Entre los futbolistas que aparecen como posibles salidas figuran Paulo Díaz, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas.

En varios casos, River asume que difícilmente recuperará las inversiones realizadas. Salas llegó en 2025 mediante la ejecución de una cláusula cercana a ocho millones de euros, mientras que Castaño demandó una inversión superior a los 12 millones de euros.

También aparecen como situaciones complejas las de Fabricio Bustos y Paulo Díaz, por sus elevados contratos y escaso valor de reventa. Di Carlo defendió la decisión de anunciar públicamente la magnitud de la limpieza pese a las críticas sobre una posible pérdida de valor de mercado: “Todos saben lo que valen los jugadores de River, más allá de las declaraciones”, sostuvo.

Mientras busca resolver las salidas, el club también avanza en la llegada de refuerzos. Ya cerró la incorporación de Nicolás Otamendi, negocia por Mauro Arambarri y mantiene abierta la posibilidad de sumar a Ángel Correa.

River Di Carlo Eduardo Coudet
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