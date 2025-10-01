La Selección Argentina Sub 20 juega este miércoles ante Australia por la fecha 2 del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
Argentina busca dar otro paso firme ante Australia en el Mundial Sub 20
El equipo dirigido por Diego Placente busca su segunda victoria en la Copa del Mundo de Chile.
Por Ovación
El encuentro se disputa desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Elías Figueroa Brander, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.
Tras el gran Sudamericano, pero sin varias de las figuras que juegan el Europa, el conjunto dirigido por Diego Placente debutó con una victoria ante Cuba y busca acercarse a la próxima ronda con un triunfo en la segunda jornada.
Probables formaciones de Argentina vs Australia
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino y Mateo Silvetti o Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.