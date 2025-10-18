Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina buscará ante Marruecos el título en el Mundial Sub 20

Los dirigidos por Diego Placente van por el séptimo título para la “Albiceleste” en la categoría.

18 de octubre 2025 · 08:59hs
La Selección argentina se enfrentará este domingo con su par de Marruecos, en la que será la gran final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Este trascendental encuentro está programado para las 20 (hora de Argentina), se va a llevar a cabo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y se podrá ver a través de Telefe y DSports. El árbitro será el italiano Maurizio Mariani.

La Selección argentina Sub 20, que es dirigida por Diego Placente, arriba a este cruce con un andar prácticamente perfecto a lo largo de toda la competición.

La “Albiceleste” terminó primera en el Grupo D con puntaje ideal gracias a los triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Ya en los octavos de final pasó por arriba a Nigeria con un contundente 4-0, mientras que en los cuartos de final le ganó 2-0 sin mayores inconvenientes a México y en las semis superó en un durísimo encuentro por 1-0 a Colombia gracias al gol de Mateo Silvetti.

En caso de quedarse con el tan ansiado triunfo, la Argentina conseguirá su séptimo título en un Mundial Sub 20 (ya lo ganó en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007) y se afianzará como la selección más ganadora del certamen.

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primera en el Grupo C que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corra del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Los marroquíes, que disputan un Mundial Sub 20 por cuarta ocasión en su historia, quieren convertirse en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.

Las probables formaciones y otros detalles del partido

  • Mundial Sub 20
  • Final
  • Argentina - Marruecos
  • Estadio: Julio Martínez Prádanos
  • Árbitro: Maurizio Mariani
  • Hora: 20. TV: Telefe y DSports

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

