Argentina cayó ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20 Argentina perdió la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos 2-0. De esta manera, se consagró subcampeona, siendo el último título en el año 2007 19 de octubre 2025 · 22:24hs

Se terminó el sueño de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20. En la gran final de la Copa del Mundo, disputada en el Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos de Santiago de Chile, el elenco de Diego Placente cayó 2-0 contra su par de Marruecos y finalmente se colgará la medalla de segundo puesto.

Marruecos venció a Argentina en la final Con un doblete de Yassir Zabiri en la primera media hora de juego, el combinado africano pudo aguantar el resultado en el segundo tiempo y alzó el título por primera vez en su historia.

De esta manera, el seleccionado argentino no pudo conquistar su séptimo titulo a nivel mundial, siendo el Mundial del 2007 la última vez que se consagró campeón.