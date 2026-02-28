Argentina cayó ante Uruguay y encendió las alarmas rumbo al Mundial 2027

La Albiceleste sufrió un duro revés en la tercera fecha clasificatoria, con bajo rendimiento ofensivo y problemas defensivos, y ahora deberá recomponerse para recibir a Panamá.

La Selección argentina de básquetbol vivió una noche para el olvido al caer 61-44 frente a Uruguay , en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo D rumbo al Mundial de básquetbol Qatar 2027 . El conjunto albiceleste mostró una alarmante falta de efectividad en ataque , abusó de las asociaciones largas y perdió constantemente los duelos individuales, mientras que Gonzalo Corbalán fue el único jugador capaz de mantener cierta estabilidad con 14 puntos , en contraste con la actuación estelar de Joaquín Rodríguez, quien lideró a los charrúas con 20 unidades, seis asistencias y cuatro rebotes.

Desde el salto inicial, el equipo dirigido por el entrenador uruguayo explotó su solidez defensiva , con presión constante sobre los bases argentinos y cierre efectivo de los rebotes ofensivos, que terminaron siendo decisivos (45-35). La Albiceleste sufrió especialmente en los tiros de media distancia y en los dobles, donde la efectividad rival alcanzó un 57%. El segundo cuarto marcó la diferencia clave , con un parcial de 14-7 que cimentó la ventaja celeste y desarticuló cualquier intento argentino de reacción.

El primer y tercer cuarto mostraron cierta paridad, pero los errores recurrentes en pases y la incapacidad para generar penetraciones eficientes dejaron a Argentina con un déficit difícil de remontar. La presión defensiva de Uruguay, combinada con la velocidad en transición y la correcta ejecución de pick-and-roll, expuso la falta de sincronización del quinteto albiceleste.

La estrategia de Prigioni y el futuro inmediato

El entrenador Pablo Prigioni optó por preservar a sus figuras principales: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck no fueron utilizados para evitar sobrecargas físicas tras sus compromisos en la EuroLiga. Esta decisión evidencia la tensión entre la planificación a largo plazo y la necesidad de resultados inmediatos.

La derrota deja a Argentina segunda en el grupo D con tres puntos, detrás de Uruguay que acumula seis. Ahora, el equipo deberá recomponerse rápidamente para recibir a Panamá, el lunes 2 de marzo a las 18:30 en Obras Sanitarias, en un duelo clave para mantener sus chances de clasificación. La baja confirmada del escolta Jhivvan Jackson Meléndez por lesión podría ser un factor favorable, pero la Albiceleste deberá mejorar la efectividad en tiros de campo, la defensa de perímetro y la agresividad en los rebotes ofensivos para retomar la senda positiva.

Perspectivas tácticas y ajustes necesarios

El análisis muestra que Argentina necesita acortar los tiempos de posesión, generar más penetraciones al aro y reforzar la coordinación entre sus internos y externos para equilibrar defensa y ataque. Los tiros cómodos desde el perímetro no se concretaron, mientras que la presión uruguaya sobre los bases generó pérdidas clave. Además, la falta de profundidad en el banco se hizo evidente ante la intensidad física del rival, un aspecto que Prigioni deberá corregir de cara al próximo compromiso clasificatorio.