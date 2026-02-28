Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Argentina cayó ante Uruguay y encendió las alarmas rumbo al Mundial 2027

La Albiceleste sufrió un duro revés en la tercera fecha clasificatoria, con bajo rendimiento ofensivo y problemas defensivos, y ahora deberá recomponerse para recibir a Panamá.

Ovación

Por Ovación

28 de febrero 2026 · 10:30hs
Argentina cayó ante Uruguay y encendió las alarmas rumbo al Mundial 2027

La Selección argentina de básquetbol vivió una noche para el olvido al caer 61-44 frente a Uruguay, en un partido correspondiente a la tercera fecha del grupo D rumbo al Mundial de básquetbol Qatar 2027. El conjunto albiceleste mostró una alarmante falta de efectividad en ataque, abusó de las asociaciones largas y perdió constantemente los duelos individuales, mientras que Gonzalo Corbalán fue el único jugador capaz de mantener cierta estabilidad con 14 puntos, en contraste con la actuación estelar de Joaquín Rodríguez, quien lideró a los charrúas con 20 unidades, seis asistencias y cuatro rebotes.

Uruguay impuso su dominio desde la defensa

Desde el salto inicial, el equipo dirigido por el entrenador uruguayo explotó su solidez defensiva, con presión constante sobre los bases argentinos y cierre efectivo de los rebotes ofensivos, que terminaron siendo decisivos (45-35). La Albiceleste sufrió especialmente en los tiros de media distancia y en los dobles, donde la efectividad rival alcanzó un 57%. El segundo cuarto marcó la diferencia clave, con un parcial de 14-7 que cimentó la ventaja celeste y desarticuló cualquier intento argentino de reacción.

El primer y tercer cuarto mostraron cierta paridad, pero los errores recurrentes en pases y la incapacidad para generar penetraciones eficientes dejaron a Argentina con un déficit difícil de remontar. La presión defensiva de Uruguay, combinada con la velocidad en transición y la correcta ejecución de pick-and-roll, expuso la falta de sincronización del quinteto albiceleste.

La estrategia de Prigioni y el futuro inmediato

El entrenador Pablo Prigioni optó por preservar a sus figuras principales: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck no fueron utilizados para evitar sobrecargas físicas tras sus compromisos en la EuroLiga. Esta decisión evidencia la tensión entre la planificación a largo plazo y la necesidad de resultados inmediatos.

La derrota deja a Argentina segunda en el grupo D con tres puntos, detrás de Uruguay que acumula seis. Ahora, el equipo deberá recomponerse rápidamente para recibir a Panamá, el lunes 2 de marzo a las 18:30 en Obras Sanitarias, en un duelo clave para mantener sus chances de clasificación. La baja confirmada del escolta Jhivvan Jackson Meléndez por lesión podría ser un factor favorable, pero la Albiceleste deberá mejorar la efectividad en tiros de campo, la defensa de perímetro y la agresividad en los rebotes ofensivos para retomar la senda positiva.

Perspectivas tácticas y ajustes necesarios

El análisis muestra que Argentina necesita acortar los tiempos de posesión, generar más penetraciones al aro y reforzar la coordinación entre sus internos y externos para equilibrar defensa y ataque. Los tiros cómodos desde el perímetro no se concretaron, mientras que la presión uruguaya sobre los bases generó pérdidas clave. Además, la falta de profundidad en el banco se hizo evidente ante la intensidad física del rival, un aspecto que Prigioni deberá corregir de cara al próximo compromiso clasificatorio.

Selección Argentina Uruguay Mundial Benedicto
Noticias relacionadas
Lautaro Martínez sufrió un desgarro.

Alarma en la Selección Argentina: se desgarró Lautaro Martínez

Gimnasia y Esgrima se quedó con el primer cotejo de la serie ante Lafinur de San Luis.

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial cayó ante Glorias Argentinas y jugará por el tercer lugar en Mendoza.

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

El santafesino Manuel Bernstein es el capitán de Capibaras XV que jugará con Cobras de Brasil.

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos