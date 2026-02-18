Uno Santa Fe | Ovación | Lautaro Martínez

Alarma en la Selección Argentina: se desgarró Lautaro Martínez

El delantero argentino Lautaro Martínez salió reemplazado en la derrota de Inter ante Bodo/Glimt por la Champions League con una lesión muscular en el gemelo

Luego de la derrota de Inter ante Bodo/Glimt en Noruega por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League, se encendieron las alarmas en la Selección Argentina por Lautaro Martínez, quien salió lesionado en el segundo tiempo y su entrenador, Cristian Chivu, aseguró que se trata de "algo grave". Según se informó, se trata de un desgarro.

Lautaro Martínez salió lesionado y encendió las alarmas

El Toro fue titular y disputó los primeros 60 minutos del encuentro, hasta que el entrenador rumano realizó el cambio. Si bien salió con algún gesto de dolor, lo hizo al trote dado a que el Nerazzurro buscaba el triunfo, por lo que no parecía tan grave. Sin embargo, el DT habló con la prensa luego del encuentro y aseguró que "Perdimos a Lautaro; se lesionó. Pero hay otros jugadores con problemas; los evaluaremos mañana. Es una lesión bastante grave", aseguró.

Ante semejante declaración, rápidamente se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de la Albiceleste, comandado por Lionel Scaloni. Sin embargo, desde el entorno del jugador confirmaron que se trata de una lesión muscular en el gemelo, por lo que se hará una resonancia magnética para determinar el grado y cuánto tiempo le demandará la recuperación. Por lo pronto, no estará disponible para disputar la vuelta ante los noruegos en el Giuseppe Meazza.

En cuanto a la Scaloneta, el ex-Racing llegaría a recuperarse de cara a la Finalissima ante España, que será a fines de marzo, pero llegaría muy con lo justo desde lo físico, caso similar al de Nicolás González, que se desgarró en Atlético de Madrid en los últimos días. En caso de no llegar, se sumará a las bajas de Nicolás Tagliafico, Gio Lo Celso y Juan Foyth.

Lautaro Martínez Selección Argentina Inter
