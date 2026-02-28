Uno Santa Fe | Ovación | Capibaras XV

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV se medirá con Cobras por la segunda fecha del Súper Rugby Américas este sábado 28 a partir de las 18.30 en Santa Fe Rugby Club

28 de febrero 2026 · 11:27hs
El santafesino Manuel Bernstein es el capitán de Capibaras XV que jugará con Cobras de Brasil.

Se viene la presentación oficial de Capibaras en la ciudad de Santa Fe. La franquicia litoraleña ya lo hizo el pasado fin de semana en el Hipódromo de Rosario con victoria por 34 a 7 sobre Peñarol de Montevideo. Ahora será en la capital provincial, con un Santa Fe Rugby Club, que a partir de las 18.30, explotará con un marco de público acorde a la convocatoria deportiva. El tercera línea de CRAI, Manuel Bernstein, será el capitán del equipo que conduce Nicolás Galatro. Cobras de Brasil será el rival de turno.

Capibaras y Cobras con equipos confirmados

Capibaras quiere hacer una fortaleza en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo. A partir de las 18.30, la franquicia litoraleña se medirá con Cobras de Brasil por la segunda fecha del Súper Rugby Américas. Con el masivo apoyo de su público, el equipo que representa a la región litoraleña jugará con los que tienen base en San Pablo con el objetivo de volver a sumar de a cinco.

El equipo brasileño fue un digno rival de Dogos en el debut. Con una semana más completa que la primera, debido a los problemas que tuvo para viajar a la Argentina por el paro de transporte, los dirigidos por Josh Reeves tendrán más tiempo para preparar mejor su visita a Rosario.

image
La franquicia del litoral jugar&aacute; este s&aacute;bado 28 a las 18.30 en cancha de Santa Fe Rugby.

El equipo del Litoral tuvo un excelente debut. En un Hipódromo de Rosario colmado y con un juego que tuvo mucha actitud y buenos rendimientos individuales, vencieron categóricamente al último campeón, Peñarol, por 34 a 7 con el bonus ofensivo. Gandini, Gómez Vara, Sugasti y Rossetto fueron algunos de los destacados en el equipo de Nicolás Galatro, el head coach que debutó en su estreno como conductor de la nueva franquicia del SRA.

El responsable técnico de Capibaras dispuso los ingresos de Lisandro Dipierri por Enzo Avaca, Felipe Villagrán por Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Dogliani por Juan Baronio, Lautaro Cipriani por Gino Dicapua y Francisco Lluch por Tomás Sigura. Formarán parte de los 23 por primera vez Ignacio Orsetti y Bautista Grenón, el tercera línea formado en Querandí, con paso por CRAI y actualmente jugando en Alma Juniors de Esperanza. Forman parte de la delegación también Gino Dicapua y Bernardo Lis.

Formaciones

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierdi, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Ignacio Gandini, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (capitán), 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani, 15. Francisco Lluch. Suplentes: 16. Federico Cescut, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Bautista Grenón, 20. Jerónimo Gómez Vara, 21. Juan Lovell, 22. Juan Bautista Baronio, 23. Bautista Estellés

Cobras XV: 1. Joao Lucas Marino, 2.Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cleber Dias, 5. Helder Lúcio, 6. Adrio De Melo, 7. Matheus Claúdio, 8. André Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. Julián Leszczynski, 11. Rosko Specman, 12. Robert Ténorio, 13. Lorenzo Massari, 14.Sérgio Luna, 15. Joao Amaral. Suplentes: 16. Endy Willian Pinheiro, 17. Henrique Ferreira, 18. Lautaro Facundo, 19.Gabriel Oliveira, 20.Mogomotsi Mokunyane, 21. Maiki Lemes, 22. Ashwin Cox, 23. Robson Morais.

