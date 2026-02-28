El mapa de los "trapitos" en Santa Fe: cuatro zonas concentran la mitad de los incidentes con cuidacoches

El Ministerio de Justicia y Seguridad reveló que barrio Candioti y Barranquitas, microcentro y los bulevares Gálvez y Pellegrini son los puntos críticos . En lo que va del año, se registraron 175 denuncias al 911 y se concretaron 39 detenciones por delitos que van desde amenazas hasta tentativa de homicidio.

Santa Fe: cuatro zonas de la ciudad concentran la mitad de los incidentes con "trapitos".

En el marco de las políticas de ordenamiento del espacio público y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe difundió los resultados del relevamiento y las intervenciones realizadas frente a la presencia de “ cuidacoches” o “trapitos” en la ciudad capital entre el 1 de enero y el 25 de febrero de 2026.

Cabe destacar que se trata de una problemática compleja, al no existir por el momento una normativa homogénea. Durante el período analizado, el sistema de emergencias 911 registró 175 eventos vinculados a esta actividad. “El 49% se concentró en cuatro zonas principales: el microcentro, la Terminal de Ómnibus, barrio Candioti Sur, bulevares Pellegrini y Gálvez y el barrio Barranquitas” , indicó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Virginia Coudannes.

Zonas con mayor incidencia

En el área céntrica se registró el 17% de los episodios. “Las denuncias más frecuentes refieren a amenazas y desórdenes protagonizados por cuidacoches que exigen pagos a conductores, generando conflictos en sectores comerciales y bancarios”, indicó la funcionaria.

La zona de la Terminal de Ómnibus y barrio Candioti Sur concentró el 6% de los incidentes, con reportes recurrentes de amenazas y tentativas de robo a vehículos estacionados. Las franjas horarias críticas se ubican entre las 14 y las 21.

En Bulevar Pellegrini se registró el 13% de los casos. Allí se identificó a unas diez personas dedicadas a esta actividad y se denunciaron agresiones e intimidaciones, incluso con armas blancas.

Barranquitas también concentró el 13% de los eventos. “En este sector se reportaron amenazas a conductores detenidos en semáforos, conflictos vinculados al consumo de sustancias y situaciones de hostigamiento”, señaló Coudannes.

Intervenciones y traslados

Como resultado de los operativos de prevención y respuesta inmediata, en el período analizado se concretaron 39 aprehensiones, lo que representa casi el 10% de las 334 personas relevadas por el municipio como dedicadas a esta actividad. Cabe destacar que estos números pertenecen solamente a intervenciones policiales.

Las actuaciones se vinculan principalmente con infracciones contravencionales -como desorden en la vía pública- y con delitos tales como resistencia a la autoridad, lesiones leves, robo y tentativa de robo, desobediencia judicial, violencia de género, hurto, robo calificado y tentativa de homicidio.

Estrategia integral

Los operativos combinan patrullaje focalizado, respuesta inmediata ante denuncias al 911, articulación con el Ministerio Público de la Acusación y coordinación con el municipio local.

El abordaje apunta a disuadir conductas intimidatorias en la vía pública, recuperar el orden urbano y proteger a vecinos, comerciantes y conductores.

“La estrategia se apoya en el análisis de datos, la territorialización del despliegue policial y la tolerancia cero frente a situaciones de violencia o intimidación en el espacio público, con el objetivo de garantizar reglas claras y mayor tranquilidad para la ciudadanía”, concluyó Coudannes.