Uno Santa Fe | Santa Fe | trapitos

El mapa de los "trapitos" en Santa Fe: cuatro zonas concentran la mitad de los incidentes con cuidacoches

El Ministerio de Justicia y Seguridad reveló que barrio Candioti y Barranquitas, microcentro y los bulevares Gálvez y Pellegrini son los puntos críticos. En lo que va del año, se registraron 175 denuncias al 911 y se concretaron 39 detenciones por delitos que van desde amenazas hasta tentativa de homicidio.

28 de febrero 2026 · 11:42hs
Santa Fe: cuatro zonas de la ciudad concentran la mitad de los incidentes con trapitos.

Santa Fe: cuatro zonas de la ciudad concentran la mitad de los incidentes con "trapitos".

En el marco de las políticas de ordenamiento del espacio público y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe difundió los resultados del relevamiento y las intervenciones realizadas frente a la presencia de cuidacoches” o “trapitos” en la ciudad capital entre el 1 de enero y el 25 de febrero de 2026.

Cabe destacar que se trata de una problemática compleja, al no existir por el momento una normativa homogénea. Durante el período analizado, el sistema de emergencias 911 registró 175 eventos vinculados a esta actividad. “El 49% se concentró en cuatro zonas principales: el microcentro, la Terminal de Ómnibus, barrio Candioti Sur, bulevares Pellegrini y Gálvez y el barrio Barranquitas”, indicó la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Virginia Coudannes.

LEER MÁS: Barrio Candioti Sur, al límite: un robo que pudo terminar en tragedia y el reclamo sobre el incremento de trapitos y limpiavidrios

Zonas con mayor incidencia

En el área céntrica se registró el 17% de los episodios. “Las denuncias más frecuentes refieren a amenazas y desórdenes protagonizados por cuidacoches que exigen pagos a conductores, generando conflictos en sectores comerciales y bancarios”, indicó la funcionaria.

La zona de la Terminal de Ómnibus y barrio Candioti Sur concentró el 6% de los incidentes, con reportes recurrentes de amenazas y tentativas de robo a vehículos estacionados. Las franjas horarias críticas se ubican entre las 14 y las 21.

En Bulevar Pellegrini se registró el 13% de los casos. Allí se identificó a unas diez personas dedicadas a esta actividad y se denunciaron agresiones e intimidaciones, incluso con armas blancas.

Barranquitas también concentró el 13% de los eventos. “En este sector se reportaron amenazas a conductores detenidos en semáforos, conflictos vinculados al consumo de sustancias y situaciones de hostigamiento”, señaló Coudannes.

LEER MÁS: Unifican el proyecto para prohibir cuidacoches en Santa Fe y confirmaron que esta semana se presentará en la Legislatura

Intervenciones y traslados

Como resultado de los operativos de prevención y respuesta inmediata, en el período analizado se concretaron 39 aprehensiones, lo que representa casi el 10% de las 334 personas relevadas por el municipio como dedicadas a esta actividad. Cabe destacar que estos números pertenecen solamente a intervenciones policiales.

Las actuaciones se vinculan principalmente con infracciones contravencionales -como desorden en la vía pública- y con delitos tales como resistencia a la autoridad, lesiones leves, robo y tentativa de robo, desobediencia judicial, violencia de género, hurto, robo calificado y tentativa de homicidio.

Estrategia integral

Los operativos combinan patrullaje focalizado, respuesta inmediata ante denuncias al 911, articulación con el Ministerio Público de la Acusación y coordinación con el municipio local.

El abordaje apunta a disuadir conductas intimidatorias en la vía pública, recuperar el orden urbano y proteger a vecinos, comerciantes y conductores.

“La estrategia se apoya en el análisis de datos, la territorialización del despliegue policial y la tolerancia cero frente a situaciones de violencia o intimidación en el espacio público, con el objetivo de garantizar reglas claras y mayor tranquilidad para la ciudadanía”, concluyó Coudannes.

trapitos cuidacoches incidentes Santa Fe zonas
Noticias relacionadas
Santa Fe, pionera en el tratamiento focalizado de las enfermedades poco frecuentes

Día Mundial de Enfermedades Poco Frecuentes: Santa Fe consolida un modelo de atención pionero en el país

Goity les escribió a los padres y pidió que los chicos estén el lunes en el aula pese al paro docente

Goity les escribió a los padres y pidió que los chicos estén el lunes en el aula pese al paro docente

Tren Urbano: buscan transformar los apeaderos en oficinas de servicios y postas de la GSI. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Del sueño del Tren Urbano al abandono: la propuesta para reconvertir las ruinas de un proyecto olvidado

febrero se va con lluvias muy por encima del promedio historico en santa fe en contraste con enero

Febrero se va con lluvias muy por encima del promedio histórico en Santa Fe en contraste con enero

Lo último

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Último Momento
La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

La Provincia refuerza el control y auditará las declaraciones juradas de docentes que trabajen este lunes

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

Hallaron muerto al subdirector de Policía Cristian Lemos en el paraje El Chaquito

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

El parte médico de Rafael Profini que generó tranquilidad en Unión

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: falleció un camionero

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, Argentina eleva el nivel de seguridad en todo el país

Ovación
Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Capibaras XV recibe a Cobras en busca de su segunda victoria

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Jornada adversa para Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Gimnasia comenzó con una victoria la Permanencia de la Liga Masculina

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Banco Provincial jugará por el tercer puesto en Mendoza

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Boca busca reacción ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos