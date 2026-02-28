Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente vuelve a Avellaneda con presión y variantes

El Rojo recibe a Central Córdoba a las 20 en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, con la obligación de ganar para sostenerse en zona de clasificación.

28 de febrero 2026 · 09:42hs
Independiente se medirá este sábado desde las 20 frente a Central Córdoba por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Rojo necesita reencontrarse con su mejor versión en casa, luego de una gira adversa fuera de Avellaneda que le hizo resignar puntos y confianza.

El equipo conducido por Gustavo Quinteros arrastra un andar irregular: tras insinuar una recuperación con triunfos trabajados, volvió a mostrar fisuras en repliegue y desajustes en la contención tras pérdida. En su estadio, donde suele imponer intensidad y amplitud por bandas, buscará asumir el protagonismo desde la posesión y la presión alta coordinada.

Sistema y nombres en Independiente

Quinteros analiza sostener el 4-2-3-1, con doble pivote de equilibrio y tres mediapuntas por detrás del centrodelantero. La duda pasa por la zaga central: Kevin Lomónaco pelea por un lugar en la cueva para aportar mayor anticipo y salida limpia ante un rival que suele replegar en bloque medio.

Probable formación de Independiente:

Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco o Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

El plan y los nombres de Central Córdoba

El conjunto santiagueño apuesta a un esquema versátil, con línea de cinco en fase defensiva y transiciones rápidas cuando recupera. La premisa será cerrar carriles interiores y obligar al Rojo a atacar por fuera, donde intentará forzar errores para salir de contra.

Posible formación de Central Córdoba:

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Datos del partido

  • Hora: 20.00
  • TV: ESPN Premium
  • Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini (Avellaneda)
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Diego Ceballos

El duelo asoma determinante para las aspiraciones inmediatas de ambos: Independiente necesita consolidar su estructura colectiva y eficacia en los últimos metros; Central Córdoba, en cambio, buscará sostener su pragmatismo y golpear en los momentos justos para llevarse algo de Avellaneda.

