Independiente se medirá este sábado desde las 20 frente a Central Córdoba por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Rojo necesita reencontrarse con su mejor versión en casa, luego de una gira adversa fuera de Avellaneda que le hizo resignar puntos y confianza.
Independiente vuelve a Avellaneda con presión y variantes
El Rojo recibe a Central Córdoba a las 20 en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, con la obligación de ganar para sostenerse en zona de clasificación.
Por Ovación
El equipo conducido por Gustavo Quinteros arrastra un andar irregular: tras insinuar una recuperación con triunfos trabajados, volvió a mostrar fisuras en repliegue y desajustes en la contención tras pérdida. En su estadio, donde suele imponer intensidad y amplitud por bandas, buscará asumir el protagonismo desde la posesión y la presión alta coordinada.
Sistema y nombres en Independiente
Quinteros analiza sostener el 4-2-3-1, con doble pivote de equilibrio y tres mediapuntas por detrás del centrodelantero. La duda pasa por la zaga central: Kevin Lomónaco pelea por un lugar en la cueva para aportar mayor anticipo y salida limpia ante un rival que suele replegar en bloque medio.
Probable formación de Independiente:
Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco o Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Iván Marcone; Ignacio Pussetto, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
El plan y los nombres de Central Córdoba
El conjunto santiagueño apuesta a un esquema versátil, con línea de cinco en fase defensiva y transiciones rápidas cuando recupera. La premisa será cerrar carriles interiores y obligar al Rojo a atacar por fuera, donde intentará forzar errores para salir de contra.
Posible formación de Central Córdoba:
Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pablo Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Lucas González, Alan Laprida; Marco Iacobellis y Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.
Datos del partido
- Hora: 20.00
- TV: ESPN Premium
- Estadio: Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini (Avellaneda)
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Diego Ceballos
El duelo asoma determinante para las aspiraciones inmediatas de ambos: Independiente necesita consolidar su estructura colectiva y eficacia en los últimos metros; Central Córdoba, en cambio, buscará sostener su pragmatismo y golpear en los momentos justos para llevarse algo de Avellaneda.